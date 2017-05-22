آلاء خليفة

عبرت ‏رابطة أعضاء هيئة التدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، ورابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون الموسيقية عن شكرهما الجزيل، إلى وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، لتكرمه ‏بتفعيل مرسوم أكاديمية الكويت للفنون، وتشكيل لجنة اختيار رئيس أكاديمية الكويت للفنون، ونائب مدير الأكاديمية للشؤون العلمية.

وأوضحت الرابطتان في بيان صحافي مشترك، أن لجنة الاختيار تتكون ‏من وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.رشيد الحمد، ود.مرزوق الغنيم «كلية التربية الأساسية»، ود.عبدالله الوتيد «جامعة الكويت»، ود.فيصل الكندري «جامعة الكويت»، وأن اللجنة باشرت إجراء المقابلات اعتبارا من عصر أمس الأول.

ودعت الرابطتان في بيانهما الصحافي، أعضاء لجنة الاختيار للتدقيق في ملفات المتقدمين، وعدم السماح لفئتين: وهم أولا. من «أدينوا» بأحكام «جنح» قضائية نهائية، وثانيا. من ألغيت ترقياتهم العلمية نتيجة تضمنها مخالفات جسيمة غير قانونية، وتضليل رسمي في مستندات الترقية، ثبت من خلال لجان التحقيق الحقوقية، المشكلة بقرارات وزارية.