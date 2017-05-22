أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء د. مساعد مندني عن إطلاق الجمعية كعادتها لحملة شهر رمضان المبارك لهذا العام والتي تأتي تحت شعار «خلهم يعيدون ويانا» صباح أمس خلال مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في قصر العدل.

وقال د.مندني: انهم يهدفون لمساعدة السجناء والمطلوبين للضبط والإحضار من الرجال والنساء ليهنأوا بعيد الفطر بين ذويهم.

من جانبه، بين رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي أن عملهم مع جمعية التكافل لرعاية السجناء يعود لفترة طويلة من قبل تسلمه للإدارة وأنه خلال الفترة التي تعاون معهم وجدهم على قدر المسؤولية وحريصون دائما على مساعدة الحالات التي تحتاج للمساعدة وبالأخص السجناء. وأكد على أن للجمعية دورا فعالا في الإفراج عن الكثير من الحالات، وأن عملهم ما زال مستمرا ويتواجدوا بشكل يومي لمساعدة الحالات، متمنيا تطور هذا العمل الإنساني بجهود التكافل. وحث الخيرين والمتبرعين على أن يتوجهوا لجمعية التكافل ويتبرعوا بما تجود به أنفسهم للتفريج عن كرب المدينين.

وأوضح أن أوامر الضبط والإحضار تصدر بشكل مستمر، ونفاذا لها يضبط بعض المدينين ويودعون الحجز في وحدة التنفيذ المدني بالصليبية، وهذا الأمر يحدث خلال أيام العمل، ولذا لا يستطيعون حصر أعداد من سيتم القبض عليهم نفاذا لأوامر الضبط والإحضار لأنها مسألة متغيرة، مؤكدا أن جمعية التكافل حاضرة معهم دائما في إدارة التنفيذ وفي كل مناسبة لمساعدة الحالات والتفريج عن المسجونين من خلال مندوبيهم في إدارات التنفيذ بجميع المحافظات بالإضافة إلى أن الجمعية تتعهد بشكل مستمر بسداد بعض الملفات وسداد جزئي لملفات أخرى.

من جانبه، أشاد رئيس إدارة تنفيذ العاصمة المستشار محمد سالمين بمجهودات جمعية التكافل لرعاية السجناء وحرصها على مساعدة من يستحق المساعدة طوال العام وليس فقط في شهر رمضان. وأكد أنه منذ تسلمه الإدارة في عام 2012 والتعاون مستمر بين الإدارة وجمعية التكافل بشكل كبير جدا، ويوميا على مدار العام من خلال عرض الحالات المستحقة والتي لديها ملفات تنفيذ مفتوحة لدى إدارة التنفيذ. بدورها، تقوم الجمعية بدراسة كل حالة على حدة وإعطاء المستحقين من ذوي الحاجة الذين صدرت عليهم أحكام نافذة وحالتهم المادية لا تسمح بسداد ذلك الدين. ولفت إلى أن ما يميز عمل جمعية التكافل مساعدة الحالات وتسديد مديونياتهم دون تفرقة بين مواطن أو مقيم عربي أو أجنبي وأنه يشهد لهذا العمل من خلال عملهم في الإدارة مع رئيس مجلس إدارة الجمعية د.مساعد مندني والمدير العام زيد الذايدي ومن خلال مندوبي الجمعية الموزعين على إدارات التنفيذ في كل محافظات الكويت، وان الجمعية تتميز بمساعدة بعض الحالات الإنسانية ممن ليس لديهم ملف تنفيذ ومن الأسر المتعففة.

ومن جانبه أكد رئيس إدارة تنفيذ محافظة العاصمة المستشار الدكتور محمد التميمي أن جمعية التكافل من خلال تعاونه معها خلال السنوات الماضية كان لها أثر طيب في مساعدة عدد كبير جدا من المدينين سواء كانوا من السجناء أو ممن عليهم إجراءات ضبط وإحضار، لافتا إلى أن هذا العمل مستمر طوال العام وليس في شهر رمضان فقط.

وبين أن إدارة التنفيذ في هذا العمل بالتعاون مع جمعية التكافل تضع في الاعتبار وقبل كل شيء مصلحة الدائن ثم مصلحة المدين.