الحصان: المشروع يتخلله 5 تقاطعات تتألف من جسور بمستويين أو ثلاثة مع 10.4 كم من منحدرات الدخول والخروج

منح المعهد الخرساني الأميركي في الكويت - Kuwait Chapter (American Concrete Institution (ACI أول «وسام له للتميز في مشاريع البنية التحتية» إلى مشروع تطوير طريق الجهراء، وذلك ضمن حفل للتكريم أقيم يوم 16 الجاري. وقام وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع ورئيس المعهد م.بدر السلمان، بتقديم دروع وشهادات التميز للقائمين على المشروع، بما فيهم الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان، والشريك المدير للمكتب العربي للاستشارات الهندسية م.طارق شعيب.

وفي كلمة له، قال م.الحصان إن مشروع تطوير طريق الجهراء يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية والطرق متعددة الأدوار في العالم، وهو يقوم على تحويل الطريق القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار بطول 10 كم، حيث تشتمل أعماله الضخمة على بناء طريق رئيسي علوي بطول 8 كلم على امتداد طريق الجهراء، يتخلله 5 تقاطعات تتألف كل منها من جسور بمستويين أو ثلاثة، مع 10.4 كم من منحدرات الدخول والخروج، كما تضم أعمال المشروع إنشاء طريق منخفض (نفق) يتقاطع مع الطريق الدائري الثاني بطول 620 مترا وتشتمل الطرق العلوية على 6 حارات مرورية في الاتجاهين، بالإضافة الى حارات الأمان، فضلا عن أعمال تحويل وتحديث سلسلة كبيرة من الخدمات والمرافق على امتداد الطريق، كذلك تطوير طرق سطحية بالمستوى الأرضي بطول 18.5 كم يتخللها 7 دوارات بدلا من التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية المرورية.

من جهته، قال م.طارق شعيب: «يسرنا كثيرا في هذه المرحلة أن نفوز بدرع التميز من المعهد الخرساني الأميركي لمشروع تطوير طريق الجهراء، حيث تتطلب تنفيذه بالمواصفات العالمية - وبما يطابق أعلى المعايير الدولية لمثل هذه المشاريع - تعيين أحدث تقنيات البناء المستخدمة دوليا منها تقنية التركيب القطعي للجسور بواسطة الرافعات العلوية المتحركة، والتي تم من خلالها التغلب على أصعب تحديات إنشاء طرق متعددة الطوابق على طريق قائم والحيوي، كما تم استقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية الحديثة والرافعات المتطورة».