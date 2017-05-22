فرج ناصر

كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن افتتاح الطريق الرئيسي لمشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، والذي يربط بين دوار وزارة الصحة ودوار الأمم المتحدة باتجاه دوار الأمم، وذلك فجر الجمعة المقبل الموافق 26 مايو الجاري، مشددا على حرص الوزارة على إجراء جميع الافتتاحات من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة وأمان مرتادي الطرق كافة والافتتاح المزمع خاصة. وقال الحصان في تصريح صحافي: «نهيب بالمواطنين من مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بمعدلات السرعة في التحويلات المرورية المؤقتة، واذ نشكر تعاونهم مسبقا معنا كي يتسنى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لطريق الغزالي بانسيابية وحسب المخطط لها». وأوضح ان الافتتاح يأتي ضمن سياسة الوزارة التي تهدف الى افتتاح الأجزاء المنتهية من المشاريع أولا بأول ودمجها في شبكة الطرق للحد من الاختناقات المرورية خاصة في المناطق التي تقع في حيز مشروعي تطوير طريق جمال عبدالناصر والجهراء اللذين يخدمان العديد من المناطق السكانية والخدمية المهمة والحيوية مثل ميناء الشويخ وجامعة الكويت ومنطقة المستشفيات وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي يحرص القطاع على إجراء الافتتاحات فيها أولا بأول للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية خاصة أوقات الذروة.