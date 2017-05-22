الهارون: إنجازات الأكاديمية كثيرة أهمها المشاركة ببطولة السلام الدولية



لميس بلال

اختتمت أكاديمية «لوياك إي سي ميلان» لكرة القدم موسمها الكروي الثامن 2016 / 2017، في مسرح المكتبة الوطنية، بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس الهيئة العامة الرياضة حامد الهزيم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الأعوام السابقة والذي أثمر عن زيادة عدد اللاعبين المنضمين إليها، واشتراكهم في العديد من المسابقات والبطولات الدولية لكرة القدم.

وعبر عضو مجلس إدارة الأكاديمية فيصل الهارون عن سعادته بانضمام اكثر من لاعب من براعم الأكاديمية لأندية مختلفة، وجذب ما يقارب من 450 لاعبا ولاعبة تم تدريبهم على مدار ثمانية أشهر، وشاركوا في العديد من البطولات المحلية بهدف الاحتكاك والتعارف والتنافس في جو رياضي سليم.

وأشار إلى أن إنجازات الأكاديمية كثيرة، أهمها مشاركة اللاعبين الشباب في بطولة السلام الدولية التي أقيمت في مدينة فلورنسا في إيطاليا وحققوا نتائج متقدمة، كما تم إرسال فريق البنات للمشاركة في بطولة كروية على مستوى الخليج أقيمت في البحرين، وحصل المشاركون على إعجاب الجمهور بموهبتهم ولعبهم المميز.

واعرب عن شكره للهيئة العامة للرياضه التي وفرت ملعب مركز شباب الدعية للتدريب، ما ساعد الأكاديمية على استقطاب عدد أكبر من المشاركين والمحافظة على فترات التدريب والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الساعات، وأكد أن النجاح أيضا يعود إلى المدربين الأكفاء والفريق الإداري الذي بذل الكثير من الجهد للوصول إلى هذا المستوى الرائع.

من جهته، أعرب عضو مجلس إدارة الأكاديمية عبداللطيف النصف عن شكره لجميع الرعاة من شركة داو للكيماويات، مجموعة الكوت الغذائية، والمركز المالي الكويتي الذين ساهموا في نجاح الأكاديمية بتقديم الدعم المادي والمعنوي، مشيرا إلى أننا نهدف الى رفع مستوى الكفاءة البدنية للاعبين الموهوبين عن طريق إعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات التي تنمي الجسم وتعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

وأعلن عن فتح باب التسجيل لمخيم أكاديمية لوياك أي سي ميلان الصيفي خلال شهر رمضان للأطفال من عمر 8 سنوات فيما فوق.

وفي الختام، كرمت الأكاديمية المستشار التنفيذي للأكاديمية رابعة الهاجري وجميع المدربين والعاملين بالأكاديمية وأولياء الأمور المتميزين الذين ساهموا في دعم الأكاديمية وساندوا أبناءهم خلال الموسم الرياضي. ووزعت شهادات التقدير والميداليات على جميع اللاعبين واللاعبات المتميزين لهذا العام.