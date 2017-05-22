نظمت لوياك ورشة عمل تدريبية في إدارة الموارد البشرية بمناسبة بداية التسجيل لبرنامجها التدريبي الصيفي للعام 2017 بمقرها في المدرسة القبلية بمشاركة نخبة من المتطوعين والقائمين على البرنامج. وأقيمت الورشة ليوم واحد وقدمتها الخبيرة رنا حلبي المتخصصة في مجال الموارد البشرية، وركزت فيها على شرح المفاهيم العملية بطريقة بسيطة وممتعة للمشاركين.

وأكدت حلبي أن الهدف هو مساعدة الشباب في إطلاق إبداعاتهم وبدء حياتهم المهنية وكيفية معايشة بيئة العمل وتنمية قدرة الابتكار وتبني أفكار جديدة وتنفيذها لدفع عجلة الإنتاج في المجتمع.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتمكينهم من المشاركة في صنع التنمية من خلال الفرص الوظيفية التي أتاحتها الشركات المشاركة في البرنامج.

من جانبها شكرت عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي الخبيرة رنا الحلبي على مجهودها وتطوعها لتقديم ورشة عمل تدريبية قصيرة ومتميزة ساهمت في رفع قدرات وكفاءات المشاركين من موظفي لوياك والمتطوعين والمتدربين من الطلبة وتطوير مهاراتهم في كيفية وضع معايير القبول في البرامج الصيفية وكيفية التعامل مع الطلبة وإجراء المقابلات الشخصية حتى يتمكنوا من اختيار ما يناسبهم من أعمال في الشركات المساهمة في البرنامج.

كما اشارت الدلالي الى أن لوياك تعتزم المضي قدما في تقديم برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات المتدربين وسوق العمل في الكويت.