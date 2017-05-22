«سأشتاق للقمر كثيرا»

العميد علي جابر، عضو لجنة تحكيم برنامج arabs got talent، متحدثا عن زميلته في لجنة التحكيم نجوى كرم، حيث أكد أن أكثر شخص سيشتاق إليه بعد انتهاء الموسم الخامس من البرنامج هي الفنانة نجوى كرم التي شبهها بالقمر. يذكر أنه اختتم مساء اول من امس الموسم الخامس من البرنامج، الذي يعرض على شاشة الـ MBC، وفازت بلقب الطفلة إيمان بيشه.