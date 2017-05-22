أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء على المحلات والمطاعم والجمعيات وقد أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وذلك بعد الكشف على العديد من المحلات والمطاعم والجمعيات حيث اشتملت على 2 طن و500 كيلوغراماً من الحلويات و 310 كيلوغرام من الخضار المشكل و206 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير 17 مخالفة تضمنت فتح محل بترخيص صحي منتهي ، العمل بشهادة بصحية منتهية، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية ، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، بيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات .

كما دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت(@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.