انفجرت قنبلة صغيرة في مستشفى عسكري في بانكوك اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط اكثر من عشرين قتيلا، في يوم الذكرى السنوية الثالثة على الانقلاب العسكري.

وقال المسؤول في الشرطة سريفارا رانغسيبراهماناكول لصحافيين "حسب العناصر الاولى للتحقيق يمكنني القول انها قنبلة". واضاف "هناك اكثر من عشرين جريحا".

ووقع الانفجار في صالة الانتظار في المستشفى حيث ينتظر المرضى وعائلات العسكريين والمدنيون لتسلم الادوية.

وأعلن المستشفى انه لم يتم إخلاء المستشفى لان الانفجار صغير.

ووقع الانفجار في الذكرى الثالثة للانقلاب الذي استولى فيه العسكريون على السلطة وقاموا بالحد من الحريات المدنية وأخمدوا اي محاولة للمعارضة.