شاركت سفارة دولة الكويت لدى المكسيك، في فعاليات معرض الثقافات الصديقة الرابع بمكسيكو سيتي المستمر حتى الخامس من يونيو المقبل بحضور حوالي 3.5 مليون زائر سنويا.

وذكرت السفارة اليوم الاثنين انها ركزت في مشاركتها هذا العام على ابراز التنوع الثقافي والتاريخ الغني لدولة الكويت.

واضافت ان "مشاركتها تتركز ايضا على تعريف الزوار بأبرز المحطات التاريخية لدولة الكويت وأبرز المهن والحرف القديمة كالغوص على اللؤلؤ وصناعة السدو فضلا عن الصور واستعراض ابرز المباني والآثار التاريخية التي تزخر بها دولة الكويت".

وبدأت فعاليات المعرض يوم امس الاول في ميدان (زوكالو) وسط العاصمة المكسيكية وتستمر حتى الخامس من يونيو المقبل.