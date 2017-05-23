يبدأ قطاع التعليم والتدريب بوزارة الداخلية يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بمعهد الشرطة النسائية الدفعة العاشرة من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والدفعة التاسعة التأسيسية من حملة شهادة ما دون الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018م. ويستمر تلقي الطلبات حتى الخميس 15 يونيو المقبل بمنطقة خيطان.

وحدد القطاع عدة شروط عامة لقبول طلبات الالتحاق من بينها ان تكون المتقدمة كويتية الجنسية، ومحمودة السيرة حسنة السمعة.و ألا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وألا يكون قد سبق قبول استقالتها من المعهد في نفس العام الدراسي أو العام الدراسي السابق عليه. وأن تكون لائقة صحيا للعمل العسكري. وألا يقل طول قامتها عن (155) سم بالنسبة لمن تقبل لإعدادها للتعيين في رتبة «ملازم» وعن (150) سم بالنسبة لمن تقبل لإعدادها للتعيين في رتبة «وكيل ضابط» أو رتبة «رقيب» أو رتبة «وكيل عريف» أو رتبة «شرطي».و أن تجتاز المقابلة الشخصية.

وحدد القطاع شروطا خاصا للمتقدمات لدبلوم علوم الشرطة لضباط الاختصاص من بينها أن تكون من أبويين كويتيين وحاصلة على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمد من وزارة التعليم العالي لإعدادها للتعين في رتبة «ملازم» على ألا يقل تقديرها في المؤهل الجامعي عن التقدير الذي يحدده مجلس الأكاديمية سنويا وعلى ألا يزيد سنها على خمس وثلاثين سنة ويحسب السن في أول أغسطس من العام الذي تتقدم فيه للالتحاق.

وتكون الدراسة بمعهد الشرطة النسائية على أساس نظام الفصلين الدراسيين بالنظام الخارجي وذلك بالنسبة للتعيين في رتبة «ملازم» تمنح بعدها دبلوم علوم الشرطة «ضباط الاختصاص» وتعين الخريجة بأول مربوط برتبة «ملازم» و تحصل الطالبة على مكافأة شهرية مقدارها 350 دينارا طوال مدة الدورة.

وفيما يتعلق بدبلوم علوم الشرطة لضباط الصف «وكلاء الضباط» فقد حدد المعهد عدة شروط خاصة منها أن تكون حاصلة على مؤهل علمي معتمد من وزارة التعليم العالي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة لإعدادها للتعين في رتبة «وكيل ضابط» علي ألا يقل تقديرها في المؤهل عن التقدير الذي يحدده مجلس الأكاديمية سنويا وعلى ألا يزيد سنها على تسع وعشرون سنة ويحسب السن عند الالتحاق بالمعهد.

تكون الدراسة بالمعهد على أساس نظام الفصلين الدراسيين بالنظام الخارجي وذلك بالنسبة للتعيين في رتبة «وكيل ضابط». تمنح بعدها دبلوم علوم الشرطة «لوكلاء الضباط».

وتعين الخريجة بأول مربوط برتبة «وكيل ضابط» وتحصل الطالبة على مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار طوال مدة الدورة.

وحدد المعهد شروطا خاصة للالتحاق بدبلوم علوم الشرطة لضباط الصف «الرقباء» منها المتقدمة ان تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التربية لإعدادها للتعيين في رتبة «رقيب» على ألا يقل معدلها في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن النسبة التي يحددها مجلس الأكاديمية سنويا وعلى ألا يقل سنها عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على تسع وعشرين سنة ويحسب السن عند الالتحاق بالمعهد. والدراسة بالمعهد على أساس نظام الفصلين الدراسيين بالنظام الخارجي وذلك بالنسبة للتعيين في رتبة «رقيب». حيث تمنح الخريجة دبلوم علوم الشرطة لضباط الصف «الرقباء» وتعين بأول مربوط برتبة «رقيب» وتحصل الطالبة على مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا طوال مدة الدورة

ويتطلب الالتحاق بالدورة التدريبية التأسيسية «لوكلاء العرفاء» أن تكون قد اجتازت بنجاح الصف التاسع على الأقل لإعدادها للتعيين في رتبة «وكيل عريف» وعلى ألا يقل سنها في الحالتين عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على تسع وعشرين سنة ويحسب السن عند الالتحاق بالمعهد والدراسة بالمعهد على أساس نظام الفصل الدراسي الواحد بالنظام الخارجي وذلك بالنسبة للتعيين في رتبة «وكيل عريف» ما لم يقرر مجلس الأكاديمية غير ذلك. وتمنح الخريجة شهادة اجتياز الدورة التدريبية التأسيسية «لوكلاء العرفاء» وتعين بأول مربوط برتبة «وكيل عريف» وتحصل على مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا طوال مدة الدورة.

اما الالتحاق بالدورة التدريبية التأسيسية «لأفراد الشرطة» فيتطلب في المتقدمة أن تكون قد اجتازت بنجاح الصف السابع على الأقل لإعدادها للتعيين في رتبة «شرطي» وعلى ألا يقل سنها في الحالتين عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد على تسع وعشرين سنة، ويحسب السن عند الالتحاق بالمعهد. والدراسة بالمعهد على أساس نظام الفصل الدراسي الواحد بالنظام الخارجي وذلك بالنسبة للتعيين في رتبة «شرطي» ما لم يقرر مجلس الأكاديمية غير ذلك. وتمنح الطالبة شهادة اجتياز الدورة التدريبية التأسيسية «لأفراد الشرطة» وتعين بأول مربوط برتبة «شرطي» وتحصل الطالبة على مكافأة شهرية مقدارها 250 دينارا طوال مدة الدورة.

يتم التسجيل للراغبات بالالتحاق بمعهد الشرطة النسائية الدفعة العاشرة من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والدفعة التاسعة التأسيسية من حملة شهادة ما دون الثانوية العامة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw وذلك اعتبارا من الأحد المقبل حتى الخميس 15يونيو القادم على ان تكون المراجعة بحضور ولي الامر.