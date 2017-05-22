حنان عبد المعبود
تحت شعار( وقت بلا أجهزة device free time ) انطلقت حملة توعوية جديدة واكبها عدد من الندوات العلمية حاضر فيها عدد من المتخصصين إضافة إلى ورش اللعب للأطفال، ومن جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للحملة رئيس كلية طب الأطفال بجامعة الكويت واستشاري طب وطوارئ الأطفال د.عبد الله شمساه" أن فكرة هذه الحملة تبادرت بعدما لاحظ ازدياد حالات صعوبات التعلم وتأخر النطق وعدم التركيز والعزلة والسمنة والخمول والعصبية وغيرها من المشاكل الدراسية والنفسية والصحية والسلوكيات غير السوية بين الأطفال بسبب ادمانهم على استخدام الأجهزة الذكية إضافة الى الاستخدام السلبي لهذه الأجهزة .