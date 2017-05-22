مجلس الوزراء وافق علي اعادة الجنسية ومنح الجنسية لـ 7 عوائل : البرغش الجنسية ذاتها والمطيري والعنزي وشماس و أكبر والربيعة والعتيبي منح جنسية



مريم بندق

تأكيدا لما انفردت " الانباء " بنشره في 21 الجاري وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك علي جميع توصيات تقرير لجنة اعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد

وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الانباء" ان المجلس احال التقرير الي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتنفيذ بصفة الاستعجال

وكشفت المصادر انه بحسب التوصيات سيتم اعادة الجنسية ذاتها لعائلة البرغش بالمادة الأولي ، بينما سيتم منح الجنسية ل6 العوائل الاخري وهي : المطيري "الخثية "، شماس ، العنزي ، أكبر ، العتيبي ، والربيعة