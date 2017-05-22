عبدالكريم أحمد
صرحت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية لولوة الملا قائلة إن حملة إنصاف تنتظر بفارغ من الصبر حكمي غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية المقرر لهما غدا.
وأوضحت أن الدعويين بشأن توريث العقارات لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، وحرمان الكويتية التي توفى عنها زوجها من الإفادة من البدائل السكنية إذا تزوجت من آخر قبل صدور قرار التخصيص.
وحملة إنصاف بما ينضوى تحت لوائها 11 جمعية نفع عام تهتم بشؤون المرأة، كلها ثقة بعدل القضاء الكويتي وإنصاف المرأة الكويتية بظل حكم أمير الإنسانية حفظه الله ورعاه.