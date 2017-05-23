الحشاش: إغلاق الجامعات بحجة الاكتفاء وكثرة الأعداد غير مقبول

علي: مشكلة «سنة اللغة» يعاني منها ما يزيد على 500 طالب مستجد

الشطي: ندعو لإتاحة الفرصة لاختيار المزيد من الجامعات

جرخي: نعاني من تعسف الملحقية الثقافية بتأخر التصديق وعدم الرد

العتيبي: ندعو لاعتماد قائمة الجامعات الجديدة والنظر في أمر الجامعات المستبعدة

الحربي: تقليص عدد الجامعات المعتمدة أثّر على تسجيل برامج الدكتوراه





دعاء خطاب

ناشد الطلاب الكويتيون الدارسون في المملكة المتحدة المسؤولين في وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية الكويتية في لندن تلمس معاناتهم بما فيها تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتبعة من قبول واعتماد قبول وتحويل، ورووا لـ «الأنباء» معاناتهم وكيف ضاقت بهم الحال لاستكمال حلم ذاقوا بسببه مرارة الغربة واحتملوا فراق الأهل والوطن وما واجهوه من إحباط بسبب تأخر إقرار قائمة الجامعات المعتمدة في المملكة وتخبطهم بسبب استبعاد بعض الجامعات بشكل غير مدروس بعد مضي وقت قليل على اعتمادها، وذلك في ظل استيائهم من دور الملحقية الثقافية الكويتية، وأجمع الطلاب المستجدون الذين تجاوز عددهم 1500، أن قائمة جامعات 2016 كانت هي الأفضل إلا أنها أغلقت بعد فترة وجيزة والأسباب غير واضحة.

«الأنباء» رصدت شكاوى الطلاب وتبنت مسؤولية إيصال أصواتهم لجهات الاختصاص، وسواء كان الأمر بيد جهاز الاعتماد الوطني أو جهة غيرها، فإن مستقبل الطلاب وطموحهم وسنينهم الماضية والقادمة أمانة حري بنا حفظها وبذل قصارى جهدنا لخدمة الطلبة وضمان جودة تحصيلهم العلمي وفق المعايير المتبعة وحسب تصنيف الجامعات، ما تعود محصلته الى رفع اسم الكويت عاليا بين الأوطان.



فإلى التفاصيل:

في البداية، قال الطالب أحمد القطان: أدرس في جامعة بورتسموث، في مرحلة انتقالية وعلى نفقتي الخاصة، وأعاني من تأخر قائمة الجامعات في المملكة المتحدة، والجامعات في القائمة قليلة العدد وذات شروط صعبة بالإضافة الى ارتفاع رسومها.



وأضاف: أمرّ الآن بضغط نفسي بسبب الامتحانات في ظل صعوبة الحصول على قبول بقائمة الجامعات المنخفضة بالنسبة لحجم المملكة المتحدة، وتساءل أحمد قائلا: هل الغرض من هذه الإجراءات الوقوف في وجه الطلاب لمنعهم من استكمال دراستهم ورفع اسم وطنهم أليس من الأجدر أن يكونوا العون والسند في الغربة بعد اختيار الطلاب البعد عن وطنهم وذويهم للحلم بمستقبل وغد أفضل؟قائمة 2013وتحدث طالب القانون ضاري الحشاش في جامعة بورتسموث عن موضوع إغلاق الجامعات في ظل عدم وجود أي جهة ضاغطة، ما يزيد من معاناة الطلاب في أزمة الجامعات، لعدم سد الاحتياجات في جميع التخصصات، وأشار الحشاش إلى عدل وإنصاف القائمة المطبقة في العام الماضي 2016 للجميع إلا أنهم فوجئوا بإغلاقها بعد أقل من ٣ شهور والعودة إلى قائمة ٢٠١٣ بالرغم من مساوئها، مستنكرا تبرير الملحقية الثقافية بأن كثرة عدد الطلاب بالجامعات هي السبب، وتابع قائلا: «إلى الآن وبعد مرور اكثر من سنة مازالت هذه الجامعات عليها «بلوك» ما يعني أن أغلب الطلبة المستجدين لن يستطيعوا استكمال مشوار الدراسة في ظل عدم وجود قائمة جديدة منصفة».



«دراسة لغة»وبضيق صدر عبر الطالب عمار علي عن غضبه من تأخر إقرار قائمة الجامعات في المملكة المتحدة، لافتا الى عدم حدوث اي تغير من ٢٠١٣ - ٢٠١٧، متسائلا هل يعقل ان يدرس الطالب عاما كاملا «لغة» ولا يستطيع ضمان اي جامعة متاحة؟ مضيفا: «هناك إهدار كبير للطاقات الشبابية وهي مشكلة ما يزيد على 500 طالب مستجد في «عام اللغة»، وطالب علي بالتدخل من قبل الجهات المختصة لإنقاذ ما يمكن انقاذه».



وناشـــد عبدالعـزيز القريفه من ولاية مانشستر وزارة التعليم العالي وجهات الاختصاص سرعة التدخل قائلا: «إجراءات القبول تأخذ وقتا من المراسلات والمقابلات، ونطالب بالحد من تأخير قائمة الجامعات المعتمدة وتقليص عددها ما صعب أمر التسجيل، فمعظم الجامعات المعتمدة بعيدة المنال لصعوبة شروطها كجامعة اكسفورد وباث وأدنبره وكامبــــردج بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة وزيادتها بشكل سنوي، ولفت القريفه إلى وجود جامعات معترف بها لكنها غير معتمدة مثلما حدث سالفا في عدد من الجامعات فتحت أبواب التقديم لمدة قصيرة ثم أغلقت.



تخاذل «الاتحاد»وفي سياق متصل، قال عبدالوهاب الجلاوي طالب القانون في جامعة بورتسموث: «سمعنا وعودا من الاتحاد الجديد بقيادة قائمة المتحدون بحل مشكلة الجامعات وأيضا من الملحقية الثقافية بسرعة اعتماد قائمة الجامعات الجديدة وتم اقرار قائمة 2016 وما حدث هو إغلاقها بعدها بـ 3 أشهر وأرجعت لقائمة 2013 وهي أكثر قائمة شهدت إغلاق جامعات بحجة الاكتفاء وكثرت الأعداد، وقد تضرر الطلبة المستجدون لاسيما مع تخاذل الاتحاد الجديد وعدم وصول شكوانا وأصواتنا للمسؤولين.



دراسات علياوقالت الطالبة شيخة الشطي: أود إكمال دراسة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق ومن ثم الدكتوراه، موضحة أن مشكلة الجامعات المعتمدة بالتعليم العالي أنها قليلة وباهظة مقارنة بالجامعات المتاحة من ذي قبل، ما يزيد على الطلبة صعوبة في استكمال الدراسات العليا على نفقتهم الشخصية.



وكحال غيره من الطلبة قال فراج العازمي طالب «لغة» تخصص إعلام واتصالات ان مشكلة اغلاق الجامعات ليست مشكلة شخصية بل مأساة يعاني منها عدد كبير من الطلبة أدت بهم في نهاية المطاف للالتحاق بجامعات دون الرغبات والمستوى المنشود، مناديا عودة قائمة الجامعات لعام 2016 والحرص على مصلحة الطلاب.



1500 مستجدوافقهم الرأي حسن جرخي طالب «اللغة» في تخصص القانون قائلا: نعاني من تعسف وتخبط الملحقية الثقافية بتأخير التصديق وعدم الرد على الايميلات والاتصالات من قبل الطلبة الراغبين في الالتحاق والتسجيل في الجامعات وإغلاق الكثير من الجامعات وهذا التصرف يجبر الطلاب على الالتحاق بجامعات صعبة أو غير مناسبة لتخصصاتهم، ومع كثرة عدد الطلبة المستجدين في خطة الابتعاث لسنة ٢٠١٦ حيث يبلغ عددهم بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ طالب مستجد، لذا نناشد جهات الإختصاص التعاطف مع الطلبة المبتعثين في بريطانيا.



وشاركت الطالبة مريم علي في جامعة مانشستر مترو بوليتان manchester metropolitan ماجستير تخصص «لغة انجليزية» زملاءها وأقرانها مأساتهم في بريطانيا فقالت: أدرس على نفقتي الخاصة وأرغب في الحصول على قبول لدراسة الدكتوراه في نفس التخصص، ولكني أعاني من تغيير قائمة قبول الجامعات بشكل مستمر كما أنهم في كل عام يقللون الاختيارات ويتيحون جامعات تصعب شروط القبول بها الى جانب ارتفاع رسومها بشكل خيالي، فكيف يستطيع الطالب الدراس على نفقته تدبير أمره وتحمل غلاء المعيشة.



تذليل العقباتونادى مشعل الحربي طالــــب الماجستير - تخصص المحاسبــــة الجنائية في المملكة المتحدة التعليم العالي بإعادة النظر في القائمة الحالية واعتماد وتوفير عدد أكبر لبرامج الدكتوراه لتذليل العقبات امام الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، لافتا الى انه لن يستطيع استكمال دراسته لمرحلة الدكتوراه لعدم توافر التخصص الذي يرغب فيه في مجال المحاسبة الجنائية بعد تقليل عدد الجامعات المعتمدة ما أثر على فرصة الحصول على برنامج الدكتوراه.



من ناحيته، ناشد إسماعيل الأنصـــاري طالب الإعلام والاتصالات الملحقية الثقافية الكويتية ضرورة التواصل مع الطلاب عبر الإيميلات والاتصالات وفتح جامعات جديرة بالتخصصات المبتعثة من قبل الكويت، لافتا الى ان عددهم بلغ ١٥٠٠ طالب وطالبة، كما توجه الانصاري بالشكوى ضد الجامعات البريطانية المغلقة ما يجعل الطالب متخبطا ويجبره على التوجه إلى جامعة سيئة غير جديرة بالتخصصات المتاحة لمعظم الطلبة.



وضمت سارة الكندري طالبة «اللغة» بجامعة بورتسموث صوتهـــا لزملائها حيث ناشدت الجهات المختصة التحرك السريع ضد إغلاق قائمة الجامعات، مشيرة الى معاناة عدد الكبير من طلاب اللغة المستجدين وصعوبــــة قبولهـــــــــم في جامعات تناسب تخصصاتهم.



الاعتراف بالجامعاتوتحدثت الطالبة آلاء عبدالعزيز الكندري عن مشكلة الاعتراف بالجامعات والتخبط قائلة: نسمع عن إلغاء الاعتراف بالجامعات ومن ثم نرى وجودها في القائمة في السنة اللاحقة، فهناك عدد كبير من الطلاب اضطروا الى تغيير أماكن دراستهم وسكنهم بسبب عدم الاعتراف في جامعة قد كان معترفا بها سابقا، ولم ينالوا فرصتهم بالالتحاق في الجامعة التي يرغبون بها بسبب قانون التكدس الطلابي، الذي وضع من غير ان يدرس جيدا ولم يصبنا منه الا التشتت وقتل الطموح وفقدان الأمل.



وقالت خلود العمران: انا طالبة لغة، أرغب في استكمال الدكتوراه على حسابي الخاص، وليس لدي سوى 20 جامعة على مستوى بريطانيا وباقي الجامعات شروطها ومبالغها ضخمة بالإضافة الى عدم تفرغ الدكاترة وهو ما يقلل من خياراتي، لذا أحتاج الى حل سريع لأنني اشعر بالخطر على مستقبلي وسيذهب كل عنائي هباء منثورا.

«الاتحاد» يطالب بإقرار قائمة الجامعات المعتمدة من قبل الملحق الثقافي

طالب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة بإسراع إقرار قائمة الجامعات المعتمدة من قبل الملحق الثقافي.

وشدد نائب رئيس الهيئة الادارية للشؤون الاكاديمية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة عبدالعزيز العتيبي على أهمية الاستعجال في اعتماد قائمة الجامعات الجديدة من قبل التعليم العالي، وذلك لإعطاء الطلبة المجال للتواصل مع الجامعات والحصول على القبول الاكاديمي منها ومن ثم يتم اعتماده من قبل الملحق الثقافي، لافتا الى أهمية إعادة النظر في جميع الجامعات التي تم استبعادها من القائمة مؤخرا وإتاحة الفرصة للطلبة لاختيار المزيد من الجامعات بسبب ازدياد عدد الطلبة المقبولين في خطة الابتعاث والسماح لهم باختيار الجامعات.

تحركات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة الفترة الماضية

قام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة بعدة تحركات في الفترة الماضية أسفرت عن لقاء «الاتحاد» بعدد من المختصين والمسؤولين في الكويت لمناقشة متطلبات المبتعثين من الطلبة والطالبات للنظر للمتطلبات والإسراع في إجراءاتها والحصول على الدعم والوقوف بجانب الطلبة.

وتضمنت سلسلة الاجتماعات والمباحثات التي أجراها «الاتحاد» لقاء مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي، كذلك التقى الاتحاد الوطني ممثلا في نائب الرئيس للشؤون الخارجية حمد الجبلي المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أ.د.نورية عبدالكريم العوضي وأ.رلى عبداللطيف العمر مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي.

كما التقى الاتحاد ممثلا في رئيس الهيئة الإدارية فهد الهيفي وممثل طلبة ديوان الخدمة في المملكة المتحدة عثمان النجار رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت المهندس أحمد الجسار والوكيل المساعد لشؤون البعثات الدراسية طارق الخالد واجتمع «الاتحاد» مع رئيس اللجنة التعليمية النائب محمد الحويلة ومقررها النائب عمر الطبطبائي.

وأسفرت نتائج الاجتماعات مع جهات الاختصاص عن نتائج مبشرة حيث أبدى المسؤولون اهتمامهم وأقروا بأهمية المطالبات المستحقة والعمل على إنجازها بأسرع وقت.

طلبات «الاتحاد»

٭ المطالبة باستعجال إعلان القائمة الجديدة للجامعات المعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي لإعطاء الطلبة الأحقية في الاختيار والتواصل مع الجامعات والحصول على القبول الاكاديمي منه.

٭ زيادة عدد الجامعات لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

٭ فتح باب تحويل التخصص للطلبة المقبلين للحياة الجامعية كما كان الحال بالسابق والسماح بتحويل التخصصات قبل السنة التمهيدية.

٭ صرف بدل للفيزا التي أصبحت مكلفة للطلبة إذ تجاوزت قيمتها اكثر من 400 دينار للطالب الواحد.

٭ صرف البدل الاكلينيكي لطلبة طب الأسنان أسوة بطلبة الطب البشري.