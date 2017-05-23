أمير زكي

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن أنه سيعطي الأولوية لاعتماد وإقرار الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك ليكون العمود الفقري باعتباره ترتيبا إداريا، لافتا إلى أن الهيكل سيضم مناصب إشرافية ضعف الموجودة والقائمة حاليا مع منح الشباب الفرصة الكاملة لتولي مهام ضمن شروط وضوابط الخدمة المدنية ويتضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال المستشار الجلاوي في تصريح صحافي امس على هامش استقباله المهنئين بتوليه مهام منصبه الجديد مديرا عاما للجمارك، وذلك في مسرح الإدارة العامة للجمارك في الشويخ، إنه سيسعى إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ والمرافق الجمركية الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة المستثمرة لتكون المنشآت الحدودية الجمركية بمثابة بيئة مناسبة للعاملين من رجال الجمارك.



وثمن المستشار الجلاوي الثقة الغالية بتوليه منصب مدير عام الجمارك، معربا عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على ما أولوه له من ثقة في تولي قيادة الإدارة العامة للجمارك.

وتوجه مدير عام الجمارك بالشكر الى جميع رجال الجمارك الذين تمكنوا في غضون الأيام القليلة الماضية من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في المطار ومنافذ برية، داعيا مفتشي الجمارك الى بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وفيما يتعلق بما اذا كان يعتزم القيام بجولات على المراكز الجمركية للاطلاع على النواقص والاحتياجات وتقييم العمل، قال: بالتأكيد هذه خطوة مهمة لكنها مؤجلة إلى حين، مؤكدا أنه سيتابع عن كثب كل ما ينشر على وسائل التواصل وسيتفاعل مع ما ينشر حول رجال الجمارك وأوضاعهم واحتياجاتهم.

يشار الى أن المستشار الجلاوي سيستقبل منتسبي الجمارك اليوم من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرا.