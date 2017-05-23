ليلى الشافعي

نظمت لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان، المنبثقة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، معرض رمضان بعنوان «يا حلو جمعتنا»، وقالت رئيسة اللجنة نسيبة المطوع: ان المعرض أقيم بأياد كويتية ومن اعضاء اللجنة احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك ويحتوي على العديد من الأقسام المتنوعة التي تتميز بذوق راق يحاكي فتيات وسيدات هذا المجتمع المعطاء.



ولفتت المطوع إلى أن هناك قسم الاثاث والاكسسوارات المنزلية، وقسم الدراريع المختلفة للفتيات والسيدات لاستقبال رمضان بحلة جديدة وايضا هناك العباءات والملافع ومستلزمات العمرة وطبق الخير والشراشف والمفارش والفضيات وقصص الاطفال وملابس لهم، كما يقدم السوق منهج الرؤية بالإضافة إلى الكثير من المنتجات المبتكرة.

وذكرت ان اللجنة تعمل جاهدة على المشاركة في المناسبات الدينية ورمضان شهر الخير والعطاء ولا ننسى فيه أيتام اللجنة حيث نحتفل بهم في هذا الشهر الكريم، وأشارت الى أن المشاركين المتبرعين في السوق هم: مجوهرات وعطورات الفارس، جميلة المرزوق، ريم المرزوق، ابو خالد للبخور، نوف القناعي، فوزية السميط، ليلى العبدالكريم، شاورما سيلايس، منى العبدالرازق، عايدة العوضي، سحر النقيب، وبيبي بي، موضحة ان المعرض مستمر لمـدة يــومين مــن الســاعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء.