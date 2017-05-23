قال مسؤول العلاقات العامة بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري: إن اللجنة تقوم بتنفيذ سلسلة رائدة من المشاريع منها بناء المساجد وحفر الآبار العملاقة وتسيير رحلات العمرة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة وتقديم العون للأسر المتعففة والفقيرة وكفالة الأيتام وطلاب العلم المعسرين وتنفيذ مشاريع إنتاجية تحول العوائل الفقيرة من العوز إلى العطاء والإنتاج كسب وسيلة الرزق التي تتماشي مع طبيعة الدولة التي تعمل بها.



وأعلن الكندري عن طرح مشروع مميز وهو «الخبيئة» حيث تهدف اللجنة من هذا المشروع الى نشر ثقافة صدقة السر وشعار المشروع أن يجعل الفرد بينه وبين ربه اعمالا خفية لا ترصدها العدسات ولا تخافت بها صديقا ولا تحدث عنها قريبا ذلك هو مفهوم الخبيئة الصالحة، فلا يعلم المتصدق على من تصدق ولا المستفيد من قدم له، ولكن ذلك كله مدون في سجلات من لا يغفل ولا ينام شعارها «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره».

وتابع: اللجنة بفضل الله تعالي حققت التميز والريادة في مشاريعها الخيرية التي تنفذها داخل وخارج الكويت وتعمل بكل قوة على خدمة المعوزين ودعم المحتاجين وتحرص على زيارة الأسر المتعففة ومتابعة حالتهم عن كثب، والجدير بالذكر أن لجنة زكاة الرميثية تقدم كل عام مشروع إفطار صائم في عدد من المساجد وتحرص على أن تقدم الوجبات بصورة جيدة وتناسب الصائمين وتشرف بشكل مباشر على هذه الوجبات لضمان جودتها.