حصلت لجنة الدعوة الإلكترونية الكويتية التابعة لجمعية النجاة الخيرية على جائزة أفضل مشروع في مجال الاحتواء الإلكتروني والتمكين وذلك في مسابقة جوائز القمة المعلوماتية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الدعوة الالكترونية د.عبدالله العجيل إن هذه الجوائز القيمة التي تخلق روح المنافسة الحسنة بين صناع الخير والتنمية من أبناء شعبه القادرين على صنع الفارق والتميز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وكذلك تقدم الدكتور الأنصاري بالشكر إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتها لهذه المشاريع الرقمية الواعدة التي تضع الكويت بين مصاف الدول صانعة التكنولوجية الرقمية، وتزيد من حماس المؤسسات لتقديم العديد من الإنتاجات المتميزة ورفيعة المستوى وذات المحتوى الخلاق المبدع على الدوام.

وأعرب العجيل عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز التقني على المستوى الدولي، مؤكدا أن جائزة القمة العالمية تسهم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عن طريق تقدير المحتوى الرقمي المحلي الذي له تأثير على المجتمع، وإبراز الثراء والتنوع في التطبيقات الإبداعية.



وحتى تاريخه، تشارك 178 دولة مشاركة فاعلة، بشبكة متنامية يوميا من رواد الفكر والمبدعين ورواد الأعمال وممثلي الحكومات، موضحا أن جوائز القمة العالمية تعتبر محورا عالميا لكل من يقدر الأهمية الشديدة للمحتوى المحلي في جعل مجتمع المعلومات اليوم أكثر شمولية.



وبفضل ذلك اصبحت جوائز القمة العالمية منبرا لأصحاب الفكر الإبداعي.

وأوضح أن جوائز القمة المعلوماتية مسابقة عالمية لاختيار أفضل التطبيقات والمحتويات الإلكترونية، وهي تهدف إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم من خلال نظام جوائز شديد التنوع والديموقراطية يقوم باختيار وترويج أفضل إبداع رقمي له تأثير على المجتمع.