تقيم جمعية الخريجين الكويتية ندوة حول «الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني (الابارتهايد)» تلقيها د. ريما خلف المدير التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا»، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في مقر جمعية الخريجين بمنطقة بنيد القار.

يذكر أن الدكتورة ريما خلف عملت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة اقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بين عامي 2000 و2006، وأطلقت ـ وهي تتولى هذا المنصب ـ مشاريع لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في البلدان العربية.

ومنذ عام 2010 تولت حلف منصب الأمين التنفيذي للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في بيروت، وهو المنصب الذي استقالت منه يوم 17 مارس 2017 بعد مطالبتها بسحب تقرير «التنمية الإنسانية العربية».



الذي اكدت فيه ممارسة اسرائيل الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.