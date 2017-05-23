نواجه صيف 2017 بإنتاجية كهربائية تصل إلى 16.700 ميغاواط والاستهلاك الأعلى المتوقع 14.400

الخزانات الموجودة فوق المنازل تحتاج دائماً إلى عملية غسيل دورية ولو مرة كل عام لتنظيفها من آثار الغبار والصدأ

الدعم الذي تقدمه الدولة لإنتاج الكهرباء والماء كبير ومرتبط بأسعار النفط

المهنا: الحفاظ على مصادر الطاقة ضروري وجهود كبيرة لـ«العاصمة» في دعم جميع مساعي الترشيد

دارين العلي

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بو شهري ان الكويت تعتبر ضمن أعلى المعدلات في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من المياه بفضل انشاء العديد من المشاريع المائية التي نفذتها الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من المياه.

واوضح بوشهري خلال حديثه في ديوان «الغيث» بمنطقة كيفان في الندوة الترشيدية «حملة العاصمة خضراء» تحت رعاية محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لايصال خدمتي الكهرباء والماء الى المنازل لافتا الى أن تشغيل الكهرباء أو صنبور المياه داخل المنازل اليوم يتم بسهولة ويسر، ولكن تسبقهما جهود جبارة من قبل العاملين في الوزارة هذا بالاضافة الى الدعم المادي الهائل من قبل الدولة لتوفير هاتين الخدمتين.

ولفت الى أن وصول التيار الكهربائي الى المنزل يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى محطات الإنتاج وهي سبع محطات موجودة في الصبية والشويخ والدوحة الشرقية والغربية والشعيبة والزور الجنوبية والشمالية ويلي مرحلة الإنتاج نقل هذا الإنتاج من خلال شبكات النقل التي ترتبط بالمحطات الرئيسية في مداخل المناطق السكنية ثم المرحلة الثالثة شبكة التوزيع التي تضم المحولات الثانوية والكيبلات التي تمتد تحت الأرض لايصال التيار الى المنازل.

وأوضح بو شهري أن إنتاج المياه يمر بأكثر من مرحلة الأولى تقطير المياه في المحطات ثم الى مرحلة الخلط بالمياه الصليبية حتى تصل الى مرحلة المياه الصالحة للشرب وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية التي تضع معايير معينة لجودة المياه مشددا على حرص الوزارة على جودة المياه فعلى مدار الساعة هناك فحوصات مخبرية للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمعايير العالمية.

وذكر بوشهري أن المياه تخرج من محطات الإنتاج في (بايبات) كبيرة وأبراج تستخدم لمعالجة الضغوط في شبكة المياه مؤكدا مسؤولية الوزارة عن جودة المياه داخل البايبات الى أن تنتهي عند المنازل أما الشبكة الداخلية بالمنازل فهي مسؤولية المستهلك بالاضافة الى الخزانات الموجودة فوق المنازل التي تحتاج دائما الى عملية غسيل دورية ولو مرة كل عام لتنظيفها من آثار الغبار والصدأ.

واضاف ان هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة منها خدمات شؤون المستهلكين واصلاح وتركيب الكيبلات وغيرها من خدمات ايصال المياه والكهرباء لافتا الى انه لاتوجد شبكة كهرباء في العالم غير معرضة للاعطال أو انقطاعات فكما اوضحنا هناك عدة مراحل يمر بها إنتاج الكهرباء حتى تصل الى المنازل فقد يحدث عطل أو انقطاع في أي مرحلة من هذه المراحل.

وفيما يتعلق بالإنتاج فالامور مطمئنة فنحن نواجه صيف 2017 بإنتاجيه تصل الى 16.700 ميغاواط ففي الصيف الماضي وتحديدا في 15 أغسطس وصلنا الى أعلى حمل وصل الى 13.390 ميغاواط في الوقت الذي كان إنتاجنا يقارب 15 الف ميغاواط ومن المتوقع ان نصل الى 14.400 ميغاواط كأعلى استهلاك خلال صيف 2017.

وأوضح بو شهري أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الوزارة على مواجهة الأعطال والانقطاعات من خلال فرق الطوارئ التابعة لها هؤلاء الذين يعملون على مدار الساعة خاصة خلال فترة الصيف التي يتم فيها تكثيف وزيادة أعداد هذه الفرق في مجال الصيانة لتحقيق أفضل خدمة للمستهلكين.

وبين بو شهري أن الدعم الذي تقدمه الدولة لإنتاج الكهرباء والماء كبير ومرتبط بأسعار النفط بمعنى ان الارتفاع أسعار النفط تزيد من كلفة الإنتاج والعكس صحيح مشيرا الى ان الميزانية الأخيرة في 2016 الموجهة لدعم إنتاج الطاقة بلغت 2.250 مليار دينار منهم 1.250 مليار ذهبت الى المحروقات منها الغاز الطبيعي والديزل والوقود تلك المواد التي نشتريها من مؤسسة البترول بسعر عالمي فهذه الأموال اذا ما وفرنا منها 10 او20% فهذا يعني أننا وفرنا مئات الملايين وذلك من الممكن أن يتم من خلال ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلكين على المستوى الفردي بنفس النسب مع عدم التقطير على النفس فليستمتع الجميع بخدمتي الكهرباء والماء ولكن على قدر الحاجة فقط ويتم ذلك من خلال اطفاء اللمبات في الأماكن غير المتواجدين بها وتشغيل المكيفات بآلية معينة كذلك وقف الهدر في المياه ومراقبة الخدم الذين يهدرون المياه في غسيل السيارات او ري الحدائق فتكلفة إنتاج الف غالون من المياه تصل الى 6 دنانير في حين يدفع المستهلك 800 فلس ثمنا لها كما ان تكلفة إنتاج كيلووات كهرباء تبلغ 30 فلسا في حين يدفع المستهلك مقابلها فلسين اذن لابد من الترشيد لتلك الثروات التي تهدر في إنتاج الكهرباء والماء فهذه الثروات ليست ملك لنا فقط بل ملك ايضا للاجيال القادمة.

وفي بداية الندوة أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا على اهمية الحفاظ على مصادر الطاقة وجهود المحافظة في دعم كافة المساعي الرامية الى تحقيق الترشيد الامثل للاستهلاك فالطاقة الكهربائية هي الركيزة الرئيسية للتطور الاجتماعي والعلمي والصناعي ونسعى دوما ونشدد على اهمية اللجوء الى وسائل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق اتخاذ مجموعة الاجراءات والتدابير والتي تتمثل في رفع نسبة التحصيل وترشيد الاستهلاك ومعالجة وتخفيض نسبة التسربات في شبكات المياه بهدف استخدام الطاقة بالشكل الامثل والحد من الهدر.

وأفاد المهنا بأن محافظة العاصمة لها جهود ومساهمات كبيرة في موضوع ترشيد الطاقة ومنها على سبيل المثال حملة محافظة العاصمة لترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك حملة العاصمة خضراء التي تم تطبيقها في اطار التوجهات الحكومية الرامية الى تعزيز ثقافة الترشيد استهلاك الكهرباء والماء داخل المجتمع الكويتي وتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك المياه سواء على مستوى الفردي او على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للحد من الهدر واستنزاف الطاقة المائية فالدولة والافراد وكافة الجهات الحكومية تعمل وفق منظومة الشراكة المجتمعية من اجل ترشيد الاستهلاك وتحقيق الهدف منه.

بدوره ثمن مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري دعم محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا لجميع الانشطة والجهود التي نقوم بها في المنطقة وهذه ميزة من الميزات الكثيرة التي يتمتع بها الفريق المهنا مشيرا الى ان حملة ترشيد الماء والكهرباء التي تتبناها المحافظة سوف تستمر مدة عام وسوف يتخللها العديد من الأنشطة الندوات والمؤتمرات والمسابقات متمنيا ان تسهم هذه الحملة في نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين لترشيد الكهرباء والماء خاصة أن وزارة الكهرباء والماء سباقة في دعم كافة الأنشطة الترشيدية التي دخلت المدارس لتوعية النشء بأهمية الحفاظ على نعمتي الكهرباء والماء.

وقال المشاري ان وزارة الكهرباء والماء وحدها لن تستطيع نشر الوعي لترشيد الكهرباء والماء لذا لابد المشاركة المجتمعية الى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة وذلك من خلال كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة والحد من هدر الكهرباء والماء.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية م. علي العيدي عرضا مرئيا حول أهمية الترشيد والممارسات الخاطئة التي تتسبب في هدر المياه والكهرباء وطرق مواجهة هذا الهدر من خلال الاستعانة بالمرشدات واللمبات الموفرة للطاقة وتشغيل المكيفات من خلال نظم واليات معينة.

وقال العيدي إن الترشيد يعد واجبا دينيا ووطنيا لافتا الى أن إنتاج الكهرباء والماء استنزف 14% من إنتاج النفط ما يعادل 2 مليار و800 مليون، مضافا اليه الرواتب وقطع الغيار والزيوت وغيرها من أدوات الإنتاج وهي تعادل 3 اضعاف دعم الكهرباء في جمهورية مصر العربية التي يبلغ عدد سكانها 91 مليونا في حين عدد سكان الكويت يقارب الـ 4300 مليون نسمة.