المبادرة تعمل على إنشاء وإنتاج مواد معتدلة فكرياً تتعلق بما يحتاج إليه الشباب من فهم مبادئ السلام والتراحم

القاهرة ـ هناء السيد

أعلنت الهيئة التنفيذية لمبادرة منصة مكارم برئاسة الإعلامي ماضي الخميس أحد مؤسسي المبادرة، عن انطلاق أعمال المبادرة من القاهرة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاهرة بمشاركة مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين الذين يشرفون على المنصة الإعلامية.

وقال الخميس في تصريحات خاصة للأنباء إن «مبادرة مكارم هي محتوى رقمي يقدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويهتم بمكارم الأخلاق بغض النظر عن الدين أو الجنس أو المذهب أو الطائفة، من خلال مواد إعلامية توعوية تسعى المبادرة لنشرها في العالم العربي، مستهدفة جميع شرائح المجتمع وبالأخص شريحة الشباب، عبر خطاب متزن يسهل تقبله واستيعابه من قبل الجميع.

وأكد الدور الهام التي تتبناه المبادرة في ظل تجاذب التيارات، وتقاذف العديد من الأفكار والأطروحات والقضايا والمتناقضات التي تشتت الأفكار والقيم في مجتمعنا العربي، خاصة في ظل عالم بات مفتوحا على مصراعيه، وباتت الكثير من الجهات توظف الكثير من إمكانياتها المادية والبشرية لنشر ثقافتها وأفكارها وتحقيق أهدافها من خلال التأثير في مجتمعاتها، وأيضا السعي للتأثير في المجتمعات الأخرى، والذي قد يكون تأثيرا سلبيا في أغلب الأحيان.

وأضاف الخميس ان المنصة ستستعين بمؤسسات محلية وعالمية متخصصة لتنفيذ مبادرة مكارم وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لضمان جودة المنتج وإيصال الرسالة وتحقيق الأهداف بشكل سليم، مشيرا الى ان المبادرة تعمل بشكل مستقل من خلال المؤسسين لها والقائمين عليها، وسوف تتعاون المنصة مع الجهات التي تتوافق أهدافها مع أهداف المنصة، وبالاستعانة بوجوه بارزة ومشهورة، وبمشرفين ومبادرين عربيا وعالميا وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات متخصصة محلية وعالمية لرصد مسارها ومدى تحقيق أهدافها، وذلك بشكل شهري واشار الى أهداف المبادرة والتي حددها في نشر قيم المحبة والسلام والمودة والرحمة، ونشر القيم الأخلاقية الإيجابية المتعارف عليها حول العالم، وتحسين البيئة المحيطة بالشباب، والمؤثرة فيهم بشكل مباشر، ومناهضة ومحاربة أفكار وسلوكيات الغلو والتشدد والتطرف والإرهاب، وتوعية ومساعدة شبابنا وغرس القيم الدينية والمجتمعية الإيجابية لديهم، والنأي بهم عن الأفكار والسلوكيات السلبية، بالإضافة إلى تحفيز التفكير الإيجابي لدى الشباب، واستثمار العقول الناضجة بشكل سليم، واكتشاف قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم بشكل سليم وإيجابي.

وفي ما يخص المحتوى قال الخميس «إن المبادرة تعمل الآن على إنشاء وإنتاج مواد معتدلة فكريا، تتعلق بما يحتاج إليه الشباب من فهم مبادئ السلام والتراحم والتعاون والعمل والابتكار والمواطنة وحب الوطن وغيرها».

وأضاف بدأ فعليا إنتاج مواد انيميشن حديثة ومتطورة وجاذبة، بالإضافة إلى إنتاج أفلام قصيرة «من 60 - 140 ثانية» بشكل علمي ومتطور لتثقيف وتوعية الشباب، من خلال فيديوهات قصيرة تستخدم القصص والكتب وغيرها لتوعية وتثقيف الشباب فكريا واجتماعيا واخلاقيا.

وأكد الخميس أن خطة التنفيذ تأتي على مرحلتين: الأولى والتي بدأت بالفعل ستكون خلال السنة الأولى، وتهدف إلى تحقيق الجزء الأكبر من أهداف وغايات المنصة بالانتشار والتأثير الإيجابي في منطقة الخليج العربي خصوصا، وفي العالم العربي بصفة عامة، والمرحلة الثانية والتي تبدأ من السنة الثانية وستتحول بها المبادرة إلى منصة عالمية، لتنتشر وتؤثر في مناطق العالم المختلفة، كأوروبا والأميركيتين وآسيا وأفريقيا، وأن يكون ذلك باستعمال نفس النموذج ولكن بلغات عالمية، وعلى أن يتم استخدام الوجوه والعناصر البارزة والمعتدلة والمؤثر في تلك الدول، وهذا مع استمرار عمل المرحلة الأولى وتطويرها بشكل دائم ومستمر.