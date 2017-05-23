محمد راتب

اكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية الشهداء التعاونية مصعب الأنصاري ان مهرجان التسويقي سيستمر حتى اول يوم من شهر رمضان المبارك في السوق المركزي، ويشتمل على أكثر من ١٦٠ سلعة اساسية واستهلاكية ورمضانية، بنسبة تخفيضات تصل إلى 90%.

واضاف في تصريح بانه جرى الاستعداد لتنظيم المهرجان لعموم المساهمين والمستهلكين قبل فترة من الزمن وقمنا بالتواصل مع كبريات الشركات لضمان توريد السلع بكميات كبيرة وذات جودة عالية وذلك لتخفيف الاعباء الملقاة على عاتق المستهلكين.

وزاد بان المهرجان سيكون بالتزامن مع تخفيضات هائلة على اصناف متنوعة من الخضار والفاكهة، بالاضافة الى استمرارها خلال شهر رمضان يوميا، وهذه فرصة مميزة للحصول على هذه المنتجات بارخص الاسعار.

وفيما يتعلق بالسلة الرمضانية للمساهم ذكر الانصاري انه سيتم تسليمها بموجب بطاقة العائلة، ويجري توزيعها في المول التجاري، ويبلغ عدد الأصناف فيها ٢٦ صنفا، وستباع للمساهم بـ ٥ فلوس فقط.



واوضح انه بدأ توزيع السلة الرمضانية امس الاثنين ومستمرون في ذلك حتى العاشر من شهر رمضان المبارك، داعيا المساهمين الى التوجه للمول التجاري والاستفادة من الدعم المميز الذي وفرته الجمعية لعموم مساهميها.