دارين العلي

أكدت مدير إدارة الرقابة الفنية ورئيس الحملة الخليجية للترشيد في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار ان الكويت هي آخر دولة رفعت التكلفة على القطاع التجاري في دول الخليج، كاشفة عن ان هذا القانون يعد من الإنجازات للدولة، ويسهم في قلة الانبعاثات ويرشد من استهلاك الكهرباء والماء.



كلام الطيار جاء خلال الحملة التوعوية التي نظمتها الوزارة للتعريف بقانون التعرفة الجديدة في المجمعات التجارية امس في برج الحمراء، تخللها توزيع بروشورات تعليمية بالإجراءات الجديدة التي تتبعها الوزارة حيال هذا الأمر.



وقالت إن الهدف من هذه الحملة توعية القطاعات التجارية بنظام التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، مؤكدة ان التعرفة الجديدة بلغت 5 فلوس بدلا من فلسين.

وأشارت إلى أن هذه التعرفة الجديدة ستسهم في تقليل الهدر للخدمات المقدمة من الوزارة في الشبكة الكهربائية، لافتة إلى أن برج الحمرا ومنذ استلامه من قبل الوزارة تم تبديل 5000 لمبة LED ساهمت في برودة الأجواء داخل البرج.

وذكرت أن محافظ العاصمة ثابت المهنا حرص على تحويل جميع المباني في العاصمة إلى مبان ذكية صديقة للبيئة.