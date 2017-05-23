اعلن كبير مهندسين بإدارة الدعم الفني جاسم الخليفي أن الديوان بصدد تقديم 3 مقترحات من شأنها زيادة تبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وتفعيل دور المدققين في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح خلال مشاركة ديوان المحاسبة في المؤتمر العاشر للمنظمة الأوروبية لهيئات الرقابة العليا «اليوروساي» المقام في تركيا ممثلا عن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

وأفاد الخليفي بأن المقترح الأول تضمن اتاحة الفرصة لأعضاء المنظمات الرقابية للاستفادة من الجهود المهنية لدى المنظمات الاقليمية وذلك من منطلق تفعيل الهدف الاستراتيجي الثالث لخطة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي) وهو تبادل المعرفة وخدماتها.



وأشار إلى ان تحقيق الهدف الثالث من خطة «الانتوساي» يكون من خلال منح صلاحية تنزيل وإضافة الملفات في مواقع المنظمات الرقابية الإلكترونية سواء كانت أدلة تدقيق أو أوراق عمل أو أبحاث مهنية وغيرها من المنتجات المتصلة بأنشطة المنظمات.



وأضاف الخليفي ان المقترح الثاني اشتمل على إقامة حدث عالمي يحمل اسم «يوم المدقق» للاحتفاء بالمميزين مهنيا من قبل مؤسساتهم ممن يمارسون مهنة التدقيق سواء في مكاتب التدقيق أو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى المنظمات المهنية المعنية بالتدقيق الداخلي أو الخارجي من جميع أنحاء العالم وإبراز أهم انجازاتهم التي تمت خلال السنة.