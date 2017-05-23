تنظيم استخدام المناطق الساحلية وحظر استخدام العمليات الإنشائية دون اتباع الاشتراطات

دارين العلي

نظمت الهيئة العامة للبيئة احتفالا صباح أمس بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار (التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة) في حديقة الشهيد بحضور عدد من الجهات البيئية والبحثية المعنية في الدولة.



وفي كلمة له حمّل نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م. محمد العنزي مسؤولية تناقص أعداد كبيرة من التنوع البيولوجي وموارده للأنشطة البشرية الخاطئة مشددا على ضرورة منع أو تنظيم تلك الأنشطة والتصدي لها من مصادرها.



وأكد اهمية التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية والدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار، مؤكدا أن التنوع البيولوجي يشكل أساسا هاما للكثير من جوانب السياحة اقتصاديا وذلك من خلال حفظ وحماية البيئات الطبيعية.



ولفت الى انه تم اختيار شعار (التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة) ليتزامن مع هذا العام بوصفه السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧٠/١٩٣١ والتي تتولى منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية قيادتها.



وأكد أن الإدارة الجيدة للقطاع السياحي تسهم في الحد من الأخطار التي تهدد الحياة البرية وقيم التنوع البيولوجي وتزيد من إيرادات السياحة المستدامة مبينا أن هناك بعدا مهما آخر وهو تحسين التكامل بين التنوع البيولوجي والاستدامة في السياسات الإنمائية ونماذج الأعمال التجارية التي تشمل السياحة وبالتالي تعزيز أهداف اتفاقية (أيشي) للتنوع البيولوجي.



بدورها، اكدت امين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد في تصريح صحافي اهمية تطوير السياحة البيئية الساحلية الى سياحة مستدامة والتي لا تعتمد فقط على معرفة المنطقة الساحلية وما فيها من موارد بل على وجود خبرات ذات مستوى عال من المسؤولية البيئية والمهارات الإدارية.



ولفتت الى ان قانون حماية البيئة وتعديلاته ولوائحه التنفيذية تعمل جميعها على المحافظة على تلك البيئات الساحلية من خلال مواد قانونية وبنود خاصة مشيرة الى ان الجمعية تؤكد ان حماية الموارد الساحلية من خلال المتنزهات والمحميات البحرية الطبيعية مطلب ضروري لحماية استدامة مستقبل البيئة الساحلية.



وشددت على ان تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة للسواحل تتطلب اتخاذ تدابير مناسبة لتقسيمها حسب صلاحيتها للاستخدام ومراقبة وتقييم الوضع البيئي المستمر لها مع وجود تخطيط وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان صحتها.



وأوصت بتنظيم استخدام المناطق الساحلية وحظر استخدام العمليات الانشائية دون اتباع الاشتراطات فضلا عن حظر تصريف او إلقاء المخلفات في البيئة البحرية والساحلية مع حظر صيد او قتل او إمساك او جمع او بناء او حيازة او نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية.



ومن جهته، قال رئيس قسم التنوع الاحيائي في هيئة البيئة د.عبدالله الزيدان في تصريح صحافي أن البيئة البرية تعاني من الرعي الجائر الذي كان سببا رئيسيا في تراجع الغطاء النباتي في المناطق الشمالية والجنوبية والساحلية القريبة من الشاليهات مبينا ان البيئة البحرية تعاني ايضا من المشكلة ذاتها فضلا عن مياه الصرف والوصلات غير القانونية على مجارير الامطار في جون الكويت والتي ساهمت في تدهور البيئة البحرية الكويتية بشكل ملحوظ.



ولفت ان الهيئة تعمل حاليا على التواصل مع عامة المجتمع لتوثيق الحياة البرية والبحرية وحصر الكائنات في الكويت حيث لا يمكن تقييم الوضع البيولوجي بشكل دقيق في الوقت الحالي مشيرا الى ارتفاع ملحوظ في نسبة التعديات من قبل رواد البر والبحر والزيادة السكانية على المناطق الساحلية وجميعها ضغوطات تؤثر سلبا على البيئة.

360 نبتة برية في الكويت

قال الباحث في قسم الزراعة في معهد الكويت للأبحاث العلمية عمر السعيد عن وجود اكثر من 360 نبتة في البيئة البرية الكويتية 284 نوعا منها يزدهر بشكل موسمي في مناطق مختلفة و76 نوعا دائما ينمو على مدار السنة في البر مؤكدا تراجع نسبة التنوع النباتي في البيئة البرية بسبب الأنشطة البشرية والنفطية في البلاد.