تنفيذ المرحلة الثانية مع الهند وإخلاء كل المباني المؤجرة في الهيئة

بشرى شعبان

كشفت نائب المدير العام للموارد البشرية بالهيئة العامة للقوى العاملة م.خلود الشهاب ان القوى العاملة قد أنهت المرحلة الاولى من مشروع الربط الآلي مع مصر.



وبينت الشهاب في تصريح لـ«الأنباء» ان وفدا من وزارة العمل المصرية زار الكويت وخضع لدورة تدريبية على نظام العمل في البرنامج الآلي المعتمد للربط في البلاد.



واوضحت ان الجانب المصري طلب فترة 3 أشهر لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من نقل البيانات الى النظام المعتمد ووضع آلية تصنيف المهن والمسميات الوظيفية.

واكدت الشهاب ان الربط سيكون محددا في إجراءات القوى العاملة فقط اما الاجراءات الخاصة بالجهات الحكومية الاخرى كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية فمستمر العمل فيها وفق الأنظمة المعتمدة حاليا.



وعلى صعيد آخر بينت الشهاب انه بعد الانتهاء من الربط ونجاح تجربة العمل الآلي تبدأ الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مع الهند، واوضحت ان الهيئة تعمل على تنفيذ الربط الآلي مع اكثر الدول المصدرة للعمالة الى الكويت بهدف وضع حد الى أي عملية اتجار بالاقامات، وعلى صعيد آخر كشفت الشهاب عن انتهاء الهيئة من اخلاء كافة المباني المؤجرة من الغير معلنة ان جميع المباني التابعة للهيئة أصبحت املاك دولة، وأكدت انتظام العمل في قطاع المهارات المهنية والإدارات التابعة له في مجمع ابوفطيرة وكافة الإدارات التي تم نقلها اليه، كما نفت الشهاب أي نية لإجراء أي تدوير حاليا بين مديري إدارات العمل.