بحضور آمر لواء صالح المحمد الآلي 94 العميد الركن عبدالرحمن الصلبوخ، أقام لواء صالح المحمد الآلي 94 تمرين درع الوطن 1/2017 والتي نفذت فعالياته خلال الفترة من 30 ابريل الى 22 مايو 2017.
يأتي هذا التمرين بهدف تعزيز وتطوير التخطيط المشترك بين كتائب اللواء لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية ليعود بالنفع والفهم التام للمهام والواجبات في خطة العمليات وبأعلى مستوى من الدقة.
هذا، ويعتبر التمرين من التمارين المشتركة لمراكز القيادات وبدون قطعات والذي له اثر فعال على تطوير القدرة القتالية واجراءات القيادة والسيطرة، كما يشتمل التمرين على محكمين ضباط من بعض وحدات الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.