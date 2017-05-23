حثت الكويت المجتمع الدولي على تكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمهددة لأمن الدول كافة.

وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب في كلمة له امام الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي بدأت اعمالها في فيينا: ان التطور الخطير والمضطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وصلتها المتنامية مع الارهاب يستدعيان التنبه لتداعياتها وتكثيف الجهود بغية مجابهة تلك الجرائم.

وأكد العزب أهمية تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي الإقليمي والثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الكويت تقدمت بترشحها لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2019-2021) رغبة منها في تعزيز أطر التعاون الدولي.

وقال «نشهد على المستوى الاقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين».

وشدد على ان هذا التوجه الدولي والاقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض افعال التخطيط او التحريض او الاشتراك في مثل هذه الجرائم.