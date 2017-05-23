افتتح معهد الرائد الأمني للتدريب الأهلي أعماله التطوعية من خلال مشروع العطاء التطوعي تحت مسمى العطاء والإبداع بإدارة فاطمة البلوشي.

وتحمل فكرة المشروع التطوع والعطاء بكل أشكاله ولكل فئات المجتمع للتشجيع على التطوع من مساعدة وعطاء وتميز وإبداع وابتكار. في هذا الصدد، أوضحت البلوشي أن الهدف من التطوع هو تغيير سلوك وثقافة المجتمع ونمط الحياة، فهو مثلث يبدأ من تغيير السلوك ليشمل ثقافة المجتمع ومن ثم يصبح نمط حياة، وذلك إضافة إلى كونه استغلالا لوقت الفراغ واستخدام طاقات الأفراد وصقلها والاستفادة منها في الأعمال التطوعية من خلال توجيها في المكان المناسب لخدمة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعدون جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا، كما أننا نسعى إلى بناء علاقات اجتماعية هادفة ومنتجة، بالإضافة إلى دمج جميع أفراد المجتمع من الكبار والصغار بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف كسر الحاجز بينهم وبين المجتمع. وأوضحت البلوشي أن المتطوع يحصل على شهادة بعد انتهاء مدة تطوعه تتضمن المدة التي قضاها، وإذا أكمل المتطوع دورتين وأثبت جدارته فعليا يصبح عضوا من أعضاء المشروع الذين يعملون على تطوير وابتكار العمل التطوعي.

وأفادت بأن عدد المشاركين في الدورة الأولى 22 متطوعا، وكان تطوعهم في مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين لمدة 12ساعة موزعة على أيام مختلفة حيث قدموا لأطفال المركز العديد من الأنشطة والفعاليات ليرسموا البسمة والفرحة على وجوههم.

الجدير بالذكر ان الدورة القادمة ستكون بعد شهر رمضان الكريم وسيتم فيها دمج التطوع بين الكبار والصغار لاكتساب الخبرة وحث الصغار على حب التطوع.