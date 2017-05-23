توافد المهنئون أمس على ديوان البرغش لتقديم التهاني لعائلة البرغش عقب موافقة مجلس الوزراء على إعادة الجنسية لعائلة البرغش بالمادة الأولى.

وقدم المباركون التهاني للنائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، موجهين الشكر لكل من سعى إلى إدخال الفرحة في نفوس من أعيدت إليهم الجنسية.

كما امتلأ الفضاء الالكتروني لاسيما موقع «تويتر» بالتهاني التي انهالت على البرغش، مع التمنيات بعودة الجناسي إلى جميع المستحقين.

من جهته، قال النائب السابق عبدالله البرغش: نحمد الله على هذه الفرحة بعودة الجناسي لنا، ونسأل الله ان يجعل هذا البلد آمنا بقيادة صاحب السمو الأمير.

ومن ديوان الحربش، بارك النائب محمد الدلال عودة الجنسية له ولعائلته، وقال: اليوم احتفال بعودة الحق لأصحابه. وقال المحامي فرز المطيري: نحمد الله على عودة الحق الى أصحابه، ونشكر سمو الأمير على تفهمه معاناة شعبه ورفع الظلم عنه.