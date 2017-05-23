أعلن محمد سلطان بن حثلين عن انطلاق مسابقة الشيخ راكان بن حثلين رحمه الله القرآنية الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته والتي تقام بالتعاون مع جمعية آيات الخيرية.

وقال بن حثلين إن المسابقة الهدف منها تحفيز الشباب وحثهم على الارتباط بكتاب الله وحفظه فهو الحامي لهم في الدنيا كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وكذلك تهدف إلى التكامل الأدوار وتبادل الخبرات بين الجهات العاملة في المجال القرآني في الكويت.ومن باب الوفاء لأهل القرآن ومن خدمة في السر والعلن، أعلن بن حثلين أن المسابقة ستقوم بتكريم شخصيات قرآنية خدمت كتاب الله وساهمت في نشره وتعليمه في الكويت طوال السنين الماضية، فمن هذا الباب سوف تقوم المسابقة بتكريم 3 شخصيات كويتية تكريما يليق بهم، مضيفا أن ذلك التكريم شيء قليل من حقهم علينا، ولكنها مبادرة نسعى لإيفاء بعض من حق هؤلاء علينا وعلى الوطن.

وصرح بأن المجلس التنفيذي للمسابقة قد اقر النظام الأساسي للمسابقة لكي يكون العمل على منهجية واضحة في البناء المؤسسي التي يعتمد على أعلى المعايير الإدارية. ووجه ابن حثلين الشكر لكل العاملين في المسابقة والجهات المشاركة من جمعيات نفع عام ومبرات خيرية وبالأخص جمعية آيات الخيرية وعلى رأسها الدكتور عبدالمحسن زبن المطيري على التعاون المثمر الذي تحقق في إخراج المسابقة بهذه الحلة الرائعة.