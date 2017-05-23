أعلنت الادارة العامة للمرور تعديل اوقات منع سير الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك اثناء فترة دخول وخروج الموظفين خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الإدارة ان التعديل هو منع سير الشاحنات اثناء فترة دخول الموظفين من الساعة 8.30 الى 10.30 صباحا، كما يتم منع سير الشاحنات اثناء فترة خروج الموظفين من الساعة 12.30 بعد الظهر ولغاية الساعة 3.00 عصرا، وفيما يتعلق بأوقات السماح باستخدام حارة الامان (كتف الطريق الايسر) فيكون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

يأتي هذا التعديل من الإجراءات التي يتخذها قطاع المرور للحفاظ على الانسيابية المرورية على جميع الطرق.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوازرة الداخلية قائدي المركبات الى الالتزام بهذه التعليمات وبقواعد وآداب المرور من أجل أمن وأمان مستخدمي وعابري الطريق والحفاظ على الانسيابية المرورية وتجنب حدوث الاختناقات والازدحامات المرورية اثناء الشهر المبارك.