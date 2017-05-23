مجلس الوزراء: نأمل تطوير العمل المشترك مع إيران لتعزيز استقرار المنطقة

الخالد أحاطه علما بنتائج القمة الخليجية ـ الأميركية: ناقشت استكمال بناء المنظومة الدفاعية لدول مجلس التعاون





مريم بندق

بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وافق مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الإسراع في بحث توصيات تقرير لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة ل «الأنباء » إن المجلس وافق على التقرير وأحاله إلى نائب رئيس الوزراء ووزير

الداخلية الشيخ خالد الجراح للتنفيذ بصفة الاستعجال.



وكشفت المصادر عن أنه بحسب التوصيات ستتم اعادة الجنسية ذاتها لعائلة البرغش بالمادة الأولى، بينما سيتم منح الجنسية ل 6 عوائل أخرى من تاريخ موافقة مجلس الوزراء وهي: المطيري «الخثية ،» شماس، العنزي، أكبر، العتيبي، والربيعة. وأعلنت المصادر ان اللجنة تواصل عملها، وأنه من المحتمل صدور دفعة ثانية في العشر الأواخر من رمضان. هذا، ووافق المجلس على التجديد لبعض القيادين عرف منهم الوكيل المساعد بوزارة المالية صالح الصرعاوي، كما وافق المجلس على تعيين قياديين جدد.

وإلى التفاصيل :

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله انه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وللشعب الكويتي مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على وطننا الغالي والامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركة صاحب السمو في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي عقد اول من امس بهدف التباحث والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي ضوء آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وكل ما من شأنه خدمة مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

كما أحاط المجلس علما بنتائج أعمال القمة الخليجية ـ الأميركية التي بحثت التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تم مناقشة استكمال بناء المنظومة الدفاعية الخليجية والوضع في اليمن وسورية فضلا عن الأوضاع في المنطقة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخزانة الأميركية ودول الخليج لتأسيس مركز لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات الصادرة والواردة وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.

وأحاط الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج القمة العربية الإسلامية الأميركية التي اعلنت الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، بهدف تحقيق كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز التعايش والتسامح بين مختلف الدول والأديان والثقافات ومواجهة القرصنة وحماية الملاحة.

وأحاط المجلس علما أيضا بفحوى لقاء صاحب السمو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات والميادين، والتأكيد على بذل الجهود الجماعية لمواجهة كل المخاطر التي تواجهها المنطقة، كما تم توجيه دعوة من سموه إلى الرئيس ترامب لزيارة الكويت.

وأثنى الخالد على حسن الضيافة والاستقبال والترتيبات التي وفرتها المملكة في سبيل تأمين نجاح هذه اللقاءات التاريخية وسبل الراحة لكافة الوفود المشاركة.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب المجلس عن خالص تهانيه إلى د.حسن روحاني رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة متمنيا له التوفيق والسداد في كل ما من شأنه خدمة طموحات الشعب الإيراني وخدمة الأمة الإسلامية، معربا عن أمله في تطوير العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم جهود التنمية لتنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والرخاء.