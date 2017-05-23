فرج ناصر

أعلنت وزارة الأشغال العامة ممثلة بقطاع المشاريع الإنشائية أن الأشهر المقبلة ستكون حافلة بالإنجازات، حيث إنه جار تجهيز ستة مشاريع ضخمة لجهات مستفيدة مختلفة هي مجلس الوزراء (إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، وزارة التربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة، وزارة الأشغال ووزارة العدل.



من جانبه صرح الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال م.غالب شلاش بأنه ابتداء من شهر يونيو المقبل سيبدأ القطاع في تسلم المشاريع وتسليمها للجهة المستفيدة بدءا من مواقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة المبنى الرئيسي لإعادة هيكلة القوى العاملة يتكون من 8 أدوار ويتسع لعدد 1500 سيارة، يليه مبنى المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية الواقع بجنوب السرة الذي يأخذ شكل البوم حاملا بصمة التراث الكويتي يتكون من مبنيين مقوسين أحدهما 11 دورا والآخر 9 أدوار ليخدم 3.650 موظفا ويتسع لعدد 1500 سيارة.

وزاد: أما مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والمختبرات بمنطقة صبحان والذي يواكب المختبرات الفنية العالمية وموقعه بعيد عن المناطق السكنية فيتكون من ستة أدوار ويخدم ما يقارب 350 موظفا حيث سيكون تسليمهما خلال شهر يوليو، وفي أغسطس سيكون تسلم مشروع مواقف السيارات متعددة الأدوار الذي يخدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والذي يتكون من 7 أدوار من ضمنها سردابان ليستوعب 1.250 سيارة.

وأضاف شلاش: في سبتمبر سيرى النور مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة الرقعي الذي يمكن مشاهدته من الدائري الرابع والذي يعد صرحا معماريا ذا طابع إسلامي ويتكون المشروع من 21 دورا لاستيعاب 2.700 موظف كحد أدنى ومواقف سيارات بعدد 1.100سيارة، وأخيرا وليس آخرا معهد الكويت للاختصاصات الطبية بمنطقة الصباح الصحية في الشويخ الذي روعي في تصميمه أن تواجه جميع المكاتب اطلالة البحر حيث يتكون المبنى من 9 أدوار وبعدد 500 موقف سيارة والذي سيكون تسلمه في أكتوبر المقبل. وختم شلاش تصريحه بالقول: ما ذكر هو بعض إنجازات قطاع المشاريع الإنشائية خلال صيف 2017م من حيث المشاريع المنفذة والمتمثل في ستة مشاريع خلال الاشهر الخمسة شهور إلا أن هناك الكثير من المشاريع بمرحلة التصميم وما يستقبله القطاع من طلبات لتنفيذ مباني الجهات المستفيدة.