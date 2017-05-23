اختتمت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإنسانية الكويتية أعمال قافلتها إلى جمهورية قرغيزستان بتنفيذ جملة من المشروعات الخيرية متضمنة توزيع صدقات على المحتاجين والأسر المتعففة.

وقال المدير العام للجمعية د.نبيل العون في اتصال هاتفي مع «كونا» ان فريق القافلة انتهى من تنفيذ المشروعات المقررة في مدينة (جلال آباد) وقرية (صادرباي) إذ افتتح في اليوم الخامس من عمل القافلة مسجدين ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم ومشغلا للخياطة فضلا عن توزيع الافطارات التموينية العينية للأسر والتي تكفي طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضح العون ان الوفد قام ضمن برنامجه الخاص بزيارة احد مشاغل الجمعية الوقفية للخياطة حيث شهد باكورة انتاج المشغل كما اطلع على سير العمل فيه وعاين منتجاته التي تمثلت بكسوة الأيتام وكسوة الصيف وكسوة المعاقين.

وأفاد بأن اليوم السادس من عمل القافلة شهد افتتاح مسجدين ومركزين لتحفيظ القرآن الكريم فضلا عن توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل والمطلقات وأسر المعاقين فضلا عن توزيع الصدقات والافطارات التموينية والعينية على الحضور.

وذكر ان اعضاء القافلة قاموا بافتتاح العديد من مشروعات المياه متضمنة آبار مياه سطحية و(ارتوازية) بغية خدمة أهالي تلك القرى والتخفيف من وطأة مشكلة المياه «المزمنة» لديهم.