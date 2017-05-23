أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن توزيع 2000 سلة غذائية على النازحين العراقيين في محافظة البصرة بالتنسيق مع القنصلية العامة للكويت هناك وجمعية الهلال الأحمر العراقي.

وقال نائب مدير ادارة الشباب والمتطوعين في الجمعية أحمد الفقعان في تصريح لـ«كونا»: إن «الهلال الأحمر» واصلت جهودها الاغاثية في المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظة البصرة.

وأضاف الفقعان الذي يترأس وفد الكويت الاغاثي في محافظة البصرة أن السلة الغذائية التي تم توزيعها احتوت على كل المواد الغذائية المطلوبة للنازحين العراقيين في المحافظة.

وأعرب عن الأمل أن تسهم تلك المساعدات في مساعدة الأسر العراقية النازحة على تخطي الظروف التي تمر بها مؤكدا حرص الجمعية على تقديم العون والمساعدة للنازحين العراقيين في المحافظات العراقية لاسيما في محافظة البصرة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بقنصلية الكويت في البصرة لتسهيل مهمة الجمعية للعمل والتنسيق مع المنظمات الإغاثية العراقية ومن ضمنها الهلال الاحمر العراقي لتقديم العون للنازحين العراقيين في المحافظة.

وذكر أن برنامج الجمعية لاغاثة الاسر العراقية النازحة حظي بالاشادة من قبل السلطات العراقية الى جانب المنظمات الانسانية العاملة في العراق.

وأفاد الفقعان أن الجمعية قدمت في فترة سابقة مساعدات اغاثية عاجلة للأسر والعائلات النازحة عن محافظة البصرة بالعراق تضمنت طرود مواد غذائية وبعض المستلزمات الضرورية الأخرى.

وأشار إلى أن الكويت أطلقت حملة «الكويت بجانبكم» لاغاثة النازحين من المحافظات العراقية واستطاعت من خلالها تقديم مساعدات اغاثية عاجلة للأسر والعائلات النازحة تضمنت مواد غذائية وبناء المدارس ودعم المستشفيات.