أكد مدير إدارة شئون الجنائز ببلدية الكويت د. فيصل العوضي، عن جاهزية إدارة شؤون الجنائز لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال في تصريح له: "نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز خلال شهر رمضان المبارك في العاشرة صباحاً وبعد صلاة العصر والعاشرة مساءً".

وأشار د. العوضي إلى أن الإدارة قامت بتوفير جميع ما يلزم من إضاءة كافية، ومظلات متنقلة مكيفة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة تتواجد يومياً خلال شهر رمضان في فترة موعد دفان العصر.

وأكد أن الإدارة وضعت خطة للأعمال المستقبلية تضمنت افتتاح صالة تعزية جديدة لمقبرة صبحان خلال الأيام المقبلة، والانتهاء من الموافقات لإنشاء مسجد كبير لمقبرة الصليبيخات السنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وقرب الإنتهاء من صالة تعزية جديدة بالمقبرة الجعفرية، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات توسعة مقبرة الصليبيخات السنية والجعفرية وغير المسلمين بالتنسيق مع إدارة المساحة وإدارة الإنشاءات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تجديد صالة التعزية وتبديل التكييف بالكامل وتركيب مظلات حول الصالة في مقبرة الجهراء.