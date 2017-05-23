تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بالعمل من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو من أجل تحقيق هذا الهدف. وشدد على أنه سيعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني بالتعاون مع عباس.

ومن جانبه جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمسكه بمبدأ بحل الدولتين، و"قيام دولة فلسطينية بجوار إسرائيل تعيشان بأمن وسلام وحسن جوار".

وأَضاف عباس " أوكد لسيادتكم تمسكنا بحل الدولتين والعيش معا مع جيرانا بأمن وسلام وحسن جوار".

وتابع:" الصراع ليس بين الأديان، احترام الأديان جزء أصيل من معتقداتنا". وقال عباس إن الاحتلال الإسرائيلي، "يقوّض حل الدولتين".

وأكد استعداده للتعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل صنع السلام وعقد اتفاق سلام تاريخي.

وقال:" تحقيق السلام يفتح الأفق واسعا أمام النهوض باقتصادنا الفلسطيني وبناء مؤسستنا على أساس سيادة القانون، ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف وبناء الجسور بدلا من الاسوار داخل أراضينا".

كما أدان عباس، خلال حديثه، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة مانشستر البريطانية.