وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالة من النائب رياض العدساني يطلب فيها بأن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.

كما وافق مجلس الأمة بعد مناقشته في جلسته اليوم بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خلف دميثير.

وطلب النائب دميثير في رسالته استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالنظر في الاقتراحات التي لا زالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وعلى الأخص الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.