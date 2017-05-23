قالت وزارة الداخلية في البحرين، إنها بدأت عملية أمنية اليوم الثلاثاء، في قرية الدراز مسقط رأس رجل الدين آية الله عيسى قاسم والتي يعتصم بها أتباعه.

وتجيء الحملة النادرة في قرية الدراز في أعقاب صدور حكم بسجن قاسم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر "بدأت صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية... التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة".