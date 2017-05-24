قبل ساعات من التحري لرؤية هلال رمضان الكريم.. تفجر الجدل مجددا، ليس على الخلاف المعهود بين «الفلكي» و«الرؤية» ولكن وللمرة الأولى حول التحري لرؤية الهلال يومين متتاليين.

فقد دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غد الخميس «التاسع والعشرين من شهر شعبان 1438 هـ بتقويم أم القرى» وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة، فإن لم يُرَ فيُتحرى مساء يوم الجمعة

الـ 30 من شعبان.

وكانت المملكة قد أعلنت بدء شهر شعبان في 28 أبريل، فيما سيكون يوم غد الخميس 28 شعبان في عدد من البلدان العربية والإسلامية، وعلى هذا الأساس فإن كثيرا من هذه البلدان دعت مواطنيها إلى تحري الهلال يوم الجمعة 26 مايو الجاري.

يذكر أن عددا من خبراء الفلك ومنهم د.صالح العجيري وعادل المرزوق قد أكدوا أن غُرّة رمضان فلكيا ستكون يوم السبت 27 مايو الجاري لأن رؤية الهلال في مغرب يوم غد الخميس شبه مستحيلة.