بشرى شعبان

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن وزارة الشؤون التزمت بقانون التعاون ولم تخل بالمفهوم التعاوني عندما طبقت تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، كما أن الوزارة لم تخل بحقوق المساهمين وراقبت الأسعار التي تعتبر منخفضة في سوق ستي سنتر الجديد مقارنة بأسواق موازية وأسواق تعاونية أخرى.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب افتتاحها سوق سيتي سنتر الجديد في جمعية الدسمة التعاونية بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم والمستشار التعاوني طعمة الشمري ورئيس مجلس إدارة سيتي سنتر عادل يعقوب الغانم ، والرئيس التنفيذي للشركة جاسم يعقوب الغانم ، ونائب رئيس مجلس الإدارة مرزوق عادل الغانم، ومسؤولي شركة سيتي سنتر واهالي المنطقة.