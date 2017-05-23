أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد مبارك الشبو عن مرور سنة كاملة منذ تاريخ ٢٩/٥/٢٠١٦ دون زيادة سعر أي سلعة أو صنف من المواد الاستهلاكية أو الغذائية التي تنضوي تحت عمل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات، مؤكدا أن طلبات الزيادة المقدمة والمتراكمة منذ ذلك التاريخ قوبلت بالرفض من قبل مجلس الإدارة ولجنة الأسعار وذلك بالإجماع.

ولفت الشبو في تصريح صحافي إلى أنّ الاتحاد واللجان العاملة فيه وفرق التفتيش واجهت الزيادات المصطنعة والخارجة عن تعاميم الاتحاد بتحرير المخالفات بحق عدد من الجمعيات التعاونية وهو أمر نأسف عليه لكننا نراه متوائما مع الأمانة التي حملناها على عاتقنا في حماية المستهلكين وعدم السماح بخداعهم أو تحميلهم مزيدا من الأعباء من خلال رفع السعر أو التلاعب في الكميات.

وأضاف أن لجنة مشتركة تضم وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات التعاونية قامت بدورها خلال الـ ٣٦٠ يوما الأخيرة لمتابعة أسعار التجزئة في الجمعيات التعاونية ورصد أي زيادة ومخالفتها وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، إضافة إلى دور الاتحاد في التشجيع على تنظيم المهرجانات التسويقية والحث على تقديم العروض الدورية للمستهلكين، خاصة في شهر رمضان المبارك داعيا أي مواطن أو مقيم إلى التواصل مع الجمعية التعاونية المشتبه بوجود زيادة في اسعار المعروضات لديها، أو رفع كتاب إلى اتحاد الجمعيات التعاونية لمعالجة هذا الأمر ووقف جماح أي مخالفة تطول السلع الاساسية في البلاد.