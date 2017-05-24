45 مصوراً من مختلف دول العالم شاركوا في المسابقة

مرعي: التصوير يعتمد على أساسيات وفنيات خاصة باهي ابوالعلا

نظم مركز الجواد العربي «بيت العرب» حفل تكريم للمشاركين في مسابقة بيت العرب الدولية الثامنة للتصوير الفوتوغرافي للجواد العربي تحت شعار «الخيل العربية»، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي وعضو لجنة التحكيم د.نصر مرعي من جمهورية مصر العربية وعضو مجلس الامناء محمد المباركي.

وتميزت المسابقة العام الحالي بمشاركة واهتمام كبيرين من داخل وخارج الكويت حيث بلغ عدد المصورين المشاركين في المسابقة 45 مصورا فيما بلغ عدد الاعمال المقدمة للمنافسة ما يقارب 93 صورة حيث شارك في المسابقة العديد من الدول كالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية المغربية، كما شارك في المسابقة بلجيكا والمانيا.

وخلال الحفل القى عضو لجنة التحكيم في المسابقة نصر مرعي محاضرة أكد فيها على ان التصوير هوايته منذ الصغر، لافتا الى انها تعتمد على اساسيات وفنيات كبيرة يحتاج اليها المصور، وهي تسمى عناصر خاصة بتصوير الخيل وأبرزها زاوية التصوير والنسب والمسافات والمستوى ومصادر توزيع الاضاءة وفهم الاشكال والخطوط والمنحنيات والتوازن والتجانس وذلك لاخراج الصور بطريقة محترفة.

واوضح مرعي ان بيت العرب مثال يحتذى في جميع دول العالم حيث ان نشاطه في «دنيا الخيل العربي» و«زاد الخيل العربي» المصريتين يعكس مدى احترافيته وتقديره لتلك الهواية الجميلة حيث ان الندوات التعليمية والمسابقات المقدمة والندوات والمؤتمرات التي تقام بشكل دوري تثري من قيمة الخيل حيث انها تعرف الجميع على مدى طبيعة الهواية وكيفية تطويرها وتحسينها.

وفي ختام الحفل قام مجلس امناء بيت العرب برئاسة رئيس مجلس الامناء علاء الرومي بتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الاولى من المسابقة حيث حاز المركز الاول المصور خالد المطيري من الكويت ومنح جائزة قدرها 3 الاف دينار، فيما حلت في المركز الثاني المصورة الالمانية جوانا جونتيز ومنحت جائزة قدرها الفي دينار، وفاز بالمركز الثالث المصور عبدالله الحتية من الكويت ونال جائزة قدرها 1500 دينار، فيما حل المصور السعودي موسى المؤمن في المركز الرابع وحصل على جائزة قدرها 800 دينار، كما تم منح جوائز تشجيعية قدرها 500 دينار لكل الاعمال المميزة من المركز الخامس الى العاشر للمصورين خالد بوطيبان، والمصور زيغي ويلنز من بلجيكا، والمصورة الالمانية جوانا جوانتيز، المصور تركي الرشيدي، المصور سعد الهبيدة والمصور حوراء باهزاد من الكويت.