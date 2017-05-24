بونا: أصدرنا 1400 تأشيرة سياحية العام الماضي

أسامة دياب

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الكويت موزاليسا بونا ان بلاده زاخرة بالإمكانات السياحية الهائلة التي تجعل منها وجهة مميزة للسائح الكويتي، بالاضافة الى تاريخها العريق وتنوعها الثقافي والاجتماعي كبلد المحبة والسلام والقيم الإنسانية.

ولفت بونا في تصريحات للصحافيين على هامش الحلقة النقاشية التي اقامتها السفارة عن السياحة في جنوب افريقيا بحضور ابرز وكلاء السياحة والسفر في الكويت وممثلي خطوط الطيران الى ان الورشة تأتي في اطار جهود السفارة للترويج السياحي وتقديم جنوب افريقيا كوجهة سفر فريدة وغنية للسائح الكويتي والخليجي، مبينا أهمية مثل هذه الانشطة الترويجية وخصوصا مع بداية فصل الصيف والعطلات، مشددا على ان زيارة جنوب أفريقيا تجربة فريدة تقدم مفهوما مختلفا عن السياحة التقليدية نظرا لتنوع الانشطة ووسائل الترفيه التي من الممكن ان يمارسها السائحون، بالاضافة الى سحر الطبيعة الخلابة والغنى الثقافي والفني.

واوضح بونا انه لا يوجد في الوقت الحالي خط طيران مباشر بين الكويت وجنوب افريقيا ولكن الرحلات غير المباشرة متوافرة عن طريق الشراكة الحالية مع طيران الامارات والخطوط الجوية الاثيوبية.

وكشف عن ان اجراءات اصدار التأشيرة للكويتيين بسيطة وميسرة وتتم في خلال 3 ايام ومجانية بالكامل، موضحا ان القسم القنصلي في السفارة أصدر 1400 تأشيرة سياحية العام الماضي، لافتا الى الجهود التي تقوم بها السفارة لتطوير إجراءات إصدار الفيزا وتقديم المزيد من التسهيلات عن طريق مراجعتها دوريا، مشيدا بالاستثمارات الكويتية في مجال السياحة في جنوب افريقيا وخصوصا قطاع الفنادق والمنتجعات والمحميات الطبيعية.

وعن الزيارات المتبادلة المرتقبة بين البلدين، اوضح ان العام الماضي شهد زيارة نائبة وزير الثقافة وتبعها زيارة وفد ثقافي هذا العام، مشيرا الى ان البلدين بصدد الانتهاء من المفاوضات بشأن تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين وفور الانتهاء منها ستكون هناك زيارة مرتقبة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لجنوب افريقيا للافتتاح اعمال اللجنة وحضور الاجتماع الاول، بالاضافة الى اتفاق مع وزير التجارة والصناعة لزيارة جنوب افريقيا.