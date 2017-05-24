عاطف رمضان

أعلن البنك الكويتي للطعام عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ساديا الكويت، العلامة التجارية المتخصصة في مجال الأطعمة المبردة والمجمدة، وتشمل الاتفاقية إمداد بنك الطعام بنحو 1000 سلة غذائية تحتوي على دجاج علامة ساديا.

وسيقوم «بنك الطعام» بتوزيع هذه السلات الغذائية على الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرات البنك في مجال العمل الخيري.

وجرى توقيع العقد في المقر الرئيسي لساديا، بين أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم علي الحمر، ومدير عام ساديا الكويت علي حمد.

وصرح سالم علي الحمر بأن هذه الاتفاقية المشتركة تعزز من مساهمات البنك في قطاع العمل الخيري من خلال تقديم وتوزيع افضل المنتجات الغذائية على المحتاجين والأسر المتعففة، موضحا أن بنك الطعام أجرى العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الغذائية في الكويت لتغطية جميع احتياجات المحتاجين والأسر المتعففة بالكويت، فضلا عن توفير ملابس وبطانيات لتدفئة المحتاجين خلال فصل الشتاء ويقوم بنك الطعام بتوزيعها للمستحقين داخل الكويت لأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك من خلال توفير عدد كبير من السلات الغذائية من منتجات ساديا التي تعتبر من أفضل المنتجات الغذائية في العالم.

وأضاف أن منتجات ساديا الغذائية تعتبر من أفضل السلع الغذائية على مستوى العالم نظرا لما تتضمنه من قيمة غذائية عالية ومذبوحة باليد على الطريقة الإسلامية، لذا حرص البنك على إدراج منتجات ساديا ضمن سلته الغذائية التي توزعها على المحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت.

من جانبه، أعرب مدير عام ساديا الكويت علي حمد عن سعادته للثقة التي منحها بنك الطعام لعلامة ساديا من خلال توقيع هذا العقد الذي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام «ساديا» تجاه العمل الخيري بالكويت وخصوصا في قطاع الأغذية.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بالارتقاء بالعمل الخيري والانساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام بأن يكون من أول الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.

وقد أنشئ البنك الكويتي للطعام بعد اخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم (أ/76) لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عـن طريق الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

«إفطار الصائم» في 6 صالات بالكويت بالتعاون مع «الشؤون»

كشف أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر في تصريح صحافي عن وجود شراكة ما بين البنك ووزارة «الشؤون»، حيث سيقوم البنك بتقديم وجبات افطار الصائم عبر ادارة ومراكز تنمية المجتمع عبر صالات تنمية المجتمع «صالات الافراح» في الـ 6 محافظات في الكويت، مشيرا الى ان صالات الافراح مجهزة بالبنية التحتية لاستقبال اعداد كبيرة.

وأضاف أن لكل محافظة صالة واحدة وفي حال زادت الاعداد سيتم تجهيز صالتين او 3 صالات، معربا عن شكره لوزارة «الشؤون» على تعاونها مع البنك في هذا العمل الخيري.

وقال ان اجمالي اعداد المستفيدين من البنك الكويتي للطعام يفوق الـ 18 الفا و800 شخصا. وزاد: يتم تسجيل طلبات تقديم المساعدات عبر الموقع الالكتروني للبنك وكذلك توجد بالموقع الالكتروني «ايقونة» للمتطوعين الراغبين في التوظيف.

وذكر ان لدينا ادارة لدراسة الطلبات المحتاجة حيث يتم تحديد موعد مع الباحث النفسي في البنك.

من جانبه، قال ومدير عام ساديا الكويت علي الحمد ان الشركة لمست عودة نشاط المبيعات في الاسواق المحلية خلال الشهر الجاري مرجعا انتعاش حركة المبيعات في الاسواق بسبب قدوم شهر رمضان.