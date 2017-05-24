بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم أهمية الاستمرار بالتدريب من رأس الهرم الوظيفي في القطاع لكل الموظفين من أجل تطوير العمل والأداء في مجالات خدمة أبناء المجتمع.

وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاح المعرض الدائم في إدارة تنمية المجتمع بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني وموظفي الإدارة من جميع المراكز، إن المعرض شكل إضافة لإدارة تنمية المجتمع وهو مفتوح لضيوف الدولة وضيوف الوزارة بالأخص وكل معروضاته من الأشغال اليدوية الحرفية، حيث ان إعادة التدوير تشكل عملا فنيا متميزا.

وعن بيع المنتجات، بين أن هناك إمكانية للبيع من أعمال المتدربات والمتدربين لصالحهم، وليس من المنتجات التي تنفذ للوزارة، وذلك عبر الطلب من المنفذ، وهذا المعرض هو مواد للوزارة والقانون لا يسمح في بيعها.

وعن الصالات التي تدار من قبل الوزارة، أوضح كاظم أنه تم سحب 28 صالة متعددة الأغراض، وهي تدار الآن من قبل الوزارة، 10 من الجمعيات التعاونية و12 من أفراد و6 من متبرعين، وقريبا سيتم سحب 3 صالات جديدة خلال الأيام المقبلة.

بدورها، قالت الوكيل المساعد لقطاع التعاون شيخة العدواني إن إدارة تنمية المجتمع من الإدارات التي تشكل علامة فارقة بين إدارات الوزارة، وهي تمس قضايا المجتمع، وتوسعها في المناطق يخدم كل الفئات الاجتماعية ومراكز التنمية منارة في جميع المناطق، وأتمنى أن يكون هناك تركيز على التدريب وان يعاد العمل في تنظيم المعارض السنوية في الإدارة.

وفي الختام تم تكريم الموظفين المتميزين من كل مراكز التنمية والإدارة المركزية.