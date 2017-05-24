دعا أمين سر نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد عبدالله الكندري الحكومة والبرلمان إلى التصدي بقوة القانون لسياسة بعض شركات القطاع النفطي الخاص بتعيين الوافدين وتفضيلهم على العنصر الوطني الأكثر خبرة ومهارة وحرصا على مقدرات الوطن حيث يتعدى الأمر إلى حرمان الموظف الكويتي من ابسط حقوقه الوظيفية في الترقي والحصول على الدرجات الوظيفية الأعلى.

وقال الكندري انه وفي ظل التوجهات الحالية للدولة وتركيزها على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشاريع المهمة والحساسة نجد سياسة التوظيف بتلك الشركات على العكس تماما من توجهات الدولة وحرصها على توفير فرص عمل لأبناء الكويت وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية والعملية.