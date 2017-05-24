نوفر تعليماً يركز على الجانبين التطبيقي والنظري بمناهج متخصصة من مؤسسات عالمية كبرى



الكلية تمنح طلابها شهادات اعتماد دولية احترافية في تقنية المعلومات بجانب شهادة دبلوم معتمد من وزارة التعليم العالي

رسالة «الكويت التقنية» تركز على رفد سوق العمل المحلية والإقليمية بخريجين متميزين معرفياً وتقنياً

الكلية تمنح دبلوماً في تخصصات نظم وتكنولوجيا المعلومات وفي إدارة الأعمال

تنظيم أسبوع المشاريع بدءاً من العام الجامعي الجديد كتبت: آلاء خليفة

في البداية هلا أعطيتنا نبذة عن كلية الكويت التقنية؟



٭ تم افتتاح كلية الكويت التقنية K-TECH في 2014 برؤية متجددة ورائدة في مجال التعليم التطبيقي، وذلك لتوفير فرص للراغبين في الحصول على تعليم يركز على الجانب التطبيقي فضلا عن الجانب النظري.



حيث تقوم الكلية بتوفير ذلك من خلال منح الطالب الفرصة لبناء مسار دراسي يركز على الجانب العملي الاحترافي مدعوما بمناهج دراسية متخصصة من قبل المؤسسات العالمية الكبرى في قطاع تقنية المعلومات مثل أكاديمية مايكروسوفت (Microsoft) وأكاديمية سيسكو للشبكات (Cisco Networking) وكومتيا (CompTIA)، الرواد في عالم تقنية المعلومات، مما يجعل تخصصات الكلية معتمدة من قبل تلك المؤسسات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتسمح لخريجي الكلية بالانضمام إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب عملي إضافي، مما يخلق طلبا مرتفعا على توظيفهم في سوق العمل. كما أن المناهج الدراسية بالكلية تخضع لتحديث وتطوير شبه مستمر بالتعاون مع الجامعة الزميلة والمؤسسات العالمية.



كما أن الاتفاقيات المبرمة مع تلك المؤسسات تساهم بتأهيل الطلبة بأحدث الأساليب والوسائل التقنية للحصول على شهادات اعتماد دولية احترافية (International Certification) في أهم مجالات تقنية المعلومات بالإضافة إلى شهادة الدبلوم المعتمد من وزارة التعليم العالي، والتي تخدم احتياجات ومتطلبات سوق العمل. كما أن عقد شراكات استراتيجية مع صناع ورواد تقنية المعلومات العالمية سينعكس بلا شك بشكل إيجابي على مخرجات الكلية وعلى سوق العمل، بما يحقق أهداف الكلية في توفير أفضل الكفاءات المؤهلة والمسلحة بالعلم والمعرفة.



ما رؤية الكلية ورسالتها ومبادئها العامة؟



٭ الرؤية الموضوعة للكلية هي أن تكون كركيزة أساسية للتعليم التقني التطبيقي كدافع محوري في حركة التنمية الاقتصادية بالكويت. كما نسعى لتوفير المعلومات لخلق بيئة ثقافية مع شركاء النجاح وذلك بدمج اهدافنا مع الاتجاه الاقتصادي المحدد من قبل الدولة. إننا في كلية الكويت التقنية نعرب عن تقديرنا للشرائح المجتمعية المختلفة ونسعى لإضافة قيمة للمجتمع وتوفير حلول تساعد على تحسين الحياة الاجتماعية. أما بالنسبة إلى رسالة الكلية فتتمثل في رفد سوق العمل المحلية والإقليمية بخريجين متميزين معرفيا وتقنيا، ومزودين بمهارات ومؤهلات علمية، مع التركيز على التعليم التقني التطبيقي، لتبقى سمة «التطبيقي» عنوانا للحداثة والتغيير والتطوير، ومواكبة متطلبات العصر وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على ضبط مستوى الأداء الأكاديمي والمهني والتطبيقي.



ماذا عن لغة الدراسة في الكلية؟



٭ لغة الدراسة المعتمدة في كلية الكويت التقنية هي اللغة الانجليزية لجميع المقررات المطروحة بالكلية.وهل الكلية تقدم برنامجا تمهيديا للطلبة في اللغة الانجليزية؟



٭ يشترط على جميع الطلبة المستجدين المقبولين في الكلية اجتياز اختبارات تحديد المستوى التمهيدي في اللغة الانجليزية والرياضيات والكمبيوتر. وبناء على نتيجة متوسط المعدل العام الناتج عن نتيجة الاختبارات الثلاثة يتم تحديد مستوى الطالب إن كان بإمكانه الالتحاق ببرنامج الدبلوم مباشرة أو دراسة فصل تمهيدي قبل الالتحاق ببرنامج الدبلوم.



ما التخصصات التي توفرها الكلية؟



٭ تمنح كلية الكويت التقنية شهادة الدبلوم في برامج الدبلوم التالية: «دبلوم نظم وتكنولوجيا المعلومات» ويشتمل على أربع تشعيبات علمية: إدارة وأمن نظم الشبكات، تصميم وإدارة الشبكات، التطبيقات البرمجية والبرمجـــة، والتطبيقـات البرمجية الشبكية والبرمجة، بالإضافة إلى «دبلوم إدارة أعمال» ويشمل ثلاث تشعيبات علمية: إدارة نظم المعلومات، المبيعات والتسويق، والتجارة الإلكترونية.



ما مدة الدراسة في الكلية؟



٭ مدة الدراسة في الكلية عامان (أربعة فصول دراسية) يحصل بعدها الطالب على شهادة الدبلوم.



ماذا عن شروط ومتطلبات القبول في الكلية؟



٭ بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي/أدبي) من داخل الكويت (حكومي/ خاص) فيجب أن لا تقل نسبة الطالب عن 55% او 1.75 من نظام النقاط الاربع بالإضافة إلى اجتياز امتحانات تحديد المستوى التي تقدمها الكلية.



وما شروط التحويل من كليات أخرى إلى كلية الكويت التقنية؟



٭ يجوز استثناء الطالب من معدل الثانوية العامة إذا كان الطالب محولا من جامعة/ كلية من داخل أو خارج الكويت على أن يكون اجتاز 15 وحدة دراسية أو فصل دراسي واحد في الأنظمة الأخرى أو أكثر) بما لا يقل عن خمسة مقررات بالفصل الدراسي الواحد(وبمعدل لا يقل عن 70% او 2 بنظام النقاط.ماذا عن فترات التسجيل في الكلية وهل هناك تسجيل في الفصل الدراسي الثاني ومتى سيغلق باب التسجيل في الكلية؟



٭ التسجيل للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2017-2018 مستمر خلال الفترة الحالية وحتى يوم 12 سبتمبر 2017 اما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني فالتسجيل مستمر حتى يوم 23 يناير 2018.



وما الاوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل الطلبة؟



٭ بالنسبة للطلبة من خريجي الثانوية العامة باستثناء البعثات الداخلية: تعبئة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، صورة صالحة عن البطاقة المدنية، صورة صالحة عن جواز السفر، ثلاث صور شخصية حديثة مقاس 4 سم في 6 سم بالإضافة إلى شهادة الثانوية العامة الأصل مصدقة ومختومة من وزارة التربية بالكويت. أما بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس أجنبية داخل الكويت فيجب إحضار شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة من وزارة التربية ـ قطاع التعليم الخاص.وبالنسبة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية عن طريق البعثات الداخلية ـ مجلس الجامعات الخاصة (للكويتيين أو من أبناء الكويتيات) فلابد من تعبئة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، تعبئة نموذج طلب الالتحاق بالبعثة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، صورة صالحة عن البطاقة المدنية، صورة صالحة عن البطاقة المدنية للأب، صورة صالحة عن جواز السفر، وصل التسجيل بالبعثات الداخلية بقيمة 10 د.ك.، ثلاث صور شخصية حديثة مقاس 4 سم في 6 سم، ورقة القبول من الكلية. بالإضافة إلى النسخة الأصلية من شهادة الثانوية (على أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من 26 شهرا). أما بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدارس أجنبية داخل الكويت فيجب إحضار شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة من وزارة التربية ـ قطاع التعليم الخاص.



هل هناك فصول صيفية للدراسة في الكلية؟



٭ نعم، الكلية تطرح الفصل الصيفي وهو فصل دراسي اختياري للطلبة الراغبين في الدراسة فيه بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني بحيث يسمح للطالب التسجيل في عدد معين من الوحدات الدراسية وفقا للخطة الدراسية وفي حدود ما يعرضه القسم العلمي، على أن يستوفي المقرر ساعاته العلمية كما هو الأمر في الفصل الاعتيادي، ووفق اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بالكلية. ويهدف الفصل الصيفي تمكين الطلبة من التسجيل في المقررات الدراسية، وتقليص الفترة الزمنية لتخرج.



هل الكلية تقدم دورات تدريبية لموظفين في جهات مختلفة في الدولة؟



٭ في الوقت الراهن لا تقدم الكلية أي دورات تدريبية للمجتمع ولكن إيمانا باهتمام الكلية بخدمة مجتمعها، تعتزم إدارة كلية الكويت التقنية بالقريب العاجل إنشاء مركز خاص بخدمة المجتمع وتدعيمه بالإمكانيات المادية والتنظيمية والإدارية لتيسير دوره في خدمة المجتمع كي تبقى الكلية مركز إشعاع حضاري واجتماعي يهدف إلى تنمية المجتمع اقتصاديا وثقافيا وعلميا من خلال وظائفها الأساسية المتمثلة في التعليم التقني التطبيقي وخدمة المجتمع. ويهدف المركز الخاص بخدمة المجتمع في الكلية إلى تفعيل دور الكلية بصورة أكبر في مجال خدمة المجتمع والانفتاح على مؤسسات المجتمع الأخرى وعدم انغلاقها على نفسها وتحقيق أهداف خدمة المجتمع، وتشجيع المتدربين على الاتصال بالمجتمع المحلى والتعرف على قضاياه، وزيادة التفاعل الإنساني والفكري في مجال خدمة المجتمع وذلك من خلال التعارف على الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المجتمع والمعوقات التي تعوق المجتمع والتغلب على هذه المعوقات وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الحلول لهذه المشكلات.



كلية الكويت التقنية تمنح الطالب شهادة دبلوم، فهل ضمن الخطة التطويرية تحويل الكلية الى جامعة وإقرار برامج على مستوى البكالوريوس والماجستير؟



٭ حرصا من كلية الكويت التقنية (K-TECH) على مصلحة خريجي الكلية الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية على نحو يتوافق مع اهتماماتهم وإمكاناتهم الأكاديمية، أبرمت كلية الكويت التقنية اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) في الكويت تسمح بقبول جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا خريجي (K-TECH) الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بالالتحاق في جامعة (GUST) لنيل شهادة البكالوريوس وذلك خلال أقصر فترة زمنية ممكنة. وتجدر الإشارة الى أنه قد تم تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية في يناير 2017 حيث أبدى 62% من الخريجين رغبتهم بالالتحاق بسوق العمل بينما أبدى 38% من الخريجين رغبتهم في مواصلة دراستهم لنيل درجة البكالوريوس في جامعة GUST.



ما أبرز الانشطة التي تقدمها الكلية على مدار العام الجامعي لطلابها بعيدا عن جو الدراسة الاكاديمية؟



٭ تحرص كلية الكويت التقنية على تنمية مهارات ومواهب الطلبة المختلفة سواء الفنية أو الرياضية أو الموسيقية أو الثقافية ونحرص على تنظيم الانشطة المختلفة على مدار العام الجامعي بناء على ما يصلنا من مقترحات وآراء من الطلبة بخصوص تلك الانشطة، بالاضافة الى تنظيم الندوات والملتقيات والمعارض التي تعود على الطلبة بالنفع والفائدة.- وبدءا من العام الدراسي الجديد سوف تنظم الكلية «أسبوع المشاريع» وهو عبارة عن لقاء مفتوح للطلبة وأولياء الأمور والجمهور لعرض مشاريع الطلبة.- والجدير بالذكر أن الكلية توفر صالة ألعاب رياضية متكاملة تضم ملاعب كرة سلة وطائرة وكرة قدم وسوف تشارك الكلية قريبا في البطولات على مستوى الجامعات بالكويت.- كما تعتزم الكلية خلال العام الدراسي القادم تدشين أندية طلابية مختلفة ومنها النادي الفني والموسيقي والأدبي وغيرها من الأندية الطلابية المختلفة حيث لدى الكلية الكثير من الطلبة الموهوبين ونحاول بقدر الامكان اكتشاف تلك المواهب وتنميتها.



نود الحديث عن مستوى أعضاء هيئة التدريس الذين توفرهم الكلية وآلية اختيارهم؟



٭ تحرص كلية الكويت التقنية على أداء رسالتها بمواكبة متطلبات العصر وتكنولوجيا المعلومات والعمل على رفع مستوى الأداء الأكاديمي والتقني والتطبيقي مع مواءمتها مع الخطط المعمول بها في الكليات المتطورة في العالم. لذا، فهي تدرك أهمية أن يكون عضو هيئة التدريس مؤهلا وعلى مستوى عال جدا ومتخصص من الناحية الاحترافية وحاصل على الشهادات الاحترافية كي تتمكن الكلية من أداء رسالتها بنجاح. كما تحرص كلية الكويت التقنية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس لديها على النمو المهني وتطوير مهاراتهم التدريسية من خلال تحفيزهم بالحصول على مؤهلات دراسية عالية وشهادات احترافية متقدمة.



هل الكلية تسمح بتنظيم انتخابات طلابية لانتخابات مجلس طلابي استشاري او اتحاد طلابي؟



٭ في الوقت الحالي لا يوجد مجلس طلابي ولكن الكلية من خلال إدارة الشؤون الطلابية تحرص على تنمية القدرات والمهارات الابداعية للطلبة من خلال مشاركتهم في الأنشطة التي تنظمها الكلية في كل فصل دراسي والتي تسعى من خلالها الى تنمية قدرات الطالب علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا وصقل مواهبهم. كما تسعى الإدارة الى حل المشاكل الأكاديمية للطلبة التي تواجههم خلال فترة دراستهم بالكلية بما يضمن توفير أجواء دراسية هادئة. ولا بد أن نذكر هنا بأن الأقسام العلمية بالكلية قد شكلت ناديا لقسم إدارة أعمال وناديا آخر لقسم إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات للطلبة وذلك لإبراز مواهبهم العلمية والعملية. كما لا بد أن نشير هنا الى أن إدارة الكلية تتبع سياسة الباب المفتوح ومكاتب أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية مفتوحة دوما أمام جميع الطلبة دون استثناء بالإضافة إلى وجود صندوق للمقترحات الطلابية.



هل الكلية تعتمد في مبانيها على التكنولوجيا الحديثة في مرافقها ومنها المكتبة على سبيل المثال؟



٭ كلية الكويت التقنية دائما في تطور مستمر لاسيما إننا كلية متخصصة في نظم المعلومات، فنحاول دائما ادخال التكنولوجيا في أسلوب التدريس والمناهج الدراسية.أما بالنسبة لمبنى الكلية، فحرم الكلية مزود بـ «الواي فاي» ولدينا عدد من المختبرات المزودة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة، كما أن معظم المحاضرات الدراسية متوافرة «اون لاين» حيث يمكن الطالب الاطلاع عليها متى ما أراد. نحن نحاول دائما مجاراة التكنولوجيا لاسيما إننا في عصر التكنولوجيا الحديثة.



نود تسليط الضوء على أبرز الامور التطويرية الموضوعة على أجندة عملكم وستقومون بتنفيذها في المرحلة القادمة؟



٭ نحن نتطلع دوما إلى التطوير والتحديث سواء كان في المناهج الدراسية أو التخصصات العلمية أو تطوير الفصول الدراسية والمختبرات العملية، ونحن نتواصل دائما مع ممثلي سوق العمل سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص ونحاول تلبية احتياجات سوق العمل وبناء عليه نصيغ ونغذي مناهجنا الدراسية ونطورها بصفة مستمرة، ومن خططنا المستقبلية القريبة هو طرح تخصصات علمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.كلية الكويت التقنية هي أحدث الجامعات الخاصة التي انطلقت مؤخرا في الكويت عام 2014 لتقدم تعليما جامعيا مميزا يعتمد بجانب التعليم النظري على الجانب التقني. «الأنباء» التقت رئيس قسم اللغة الانجليزية في كلية الكويت التقنية د. مايكل ارمسترونج ليتحدث في حوار خاص وشامل عن الكلية والتخصصات التي تقدمها وشروط القبول فيها، سلط أرمسترونج من خلاله أيضا الضوء على المشاريع المستقبلية وأهداف الكلية ورسالتها في المجتمع. تفاصيل كل هذه الأمور في السطور التالية:

أرمسترونج لخريجي الثانوية: «الكويت التقنية» المكان الأنسب لتنمية المهارات العملية

بارك ارمسترونج لجميع الطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية والعملية.

ووجه كلمة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية مؤكدا فيها ان كلية الكويت التقنية هي المكان الأنسب للطالب الذي يسعى لتنمية مهاراته العملية وصقلها بمقاييس عالمية في تقنية المعلومات وإدارة الأعمال الحديثة وذلك من خلال اتباع مناهج تقنية متخصصة تتيح للطالب الحصول على شهادات احترافية عالمية بالإضافة إلى شهادة الدبلوم، مشيرا ان كلية الكويت التقنية تتمتع بتنوع التخصصات (وفقا لاحتياجات سوق العمل) لتتناسب مع اختيار الطالب. كما يمكن لخريجي الكلية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من مواصلة دراستهم لنيل شهادة البكالوريوس وذلك خلال أقصر مدة زمنية ممكنة عبر الالتحاق بجامعة GUST أو جامعة كابلان الأميركية.

أبرز مميزات خريج الكلية عن الخريجين الآخرين

لدى سؤاله عما يميز خريج كلية الكويت التقنية عن أقرانه من الجامعات الخاصة الاخرى في الكويت، قال مايكل أرمسترونج إن للكلية عدة مميزات والتي تنعكس بالإيجاب على خريجيها، منها:

- طرح تخصصات علمية تقنية تلبي احتياجات سوق العمل بحيث تركز هذه التخصصات على مهارات الطالب.

- تختص بالتعليم التقني التطبيقي في جميع مجالات الدراسة المقدمة مع تقديم أفضل الممارسات في مجال التعليم من خلال مراقبة وضمان الجودة لكل الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا والحوسبة.

- مناهج دراسية تركز على الدراسة العملية بدلا من النظرية، حيث تمت صياغتها بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية.

- برامج دراسية يتم تحديثها باستمرار من قبل سوق العمل مع التركيز على التطبيقات المتعلقة بسوق العمل من خلال الدراسة مع دمج المختبرات والأنشطة الدراسية الأخرى في المناهج الدراسية.

- تختص في النواحي الفنية في جميع مجالات الدراسة المقدمة وتتماشى مع متطلبات درجة البكالوريوس في حال رغبة الطالب باستكمال دراسته الجامعية.

- مدرسين من ذوي الخبرة في مجال العمل.

- تأهيل الطالب للحصول على شهادات اعتماد دولية احترافية (International Certification) في أهم مجالات تقنية المعلومات بالإضافة إلى شهادة الدبلوم المعتمد من وزارة التعليم العالي، والتي تخدم احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وبحصول الطالب على هذه الشهادات مضافا لهم شهادة الدبلوم، يتمكن خريجو كلية الكويت التقنية من صقل مهاراتهم بمقاييس عالمية، حيث يتمكنوا من الانضمام إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب عملي إضافي، ما يميزهم عن غيرهم من خريجي الكليات المناظرة ويخلق طلبا مرتفعا على توظيفهم في سوق العمل.

- الكلية لديها اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) في الكويت والتي بموجبها يمكن لخريجي كلية الكويت التقنية استكمال دراسة البكالوريوس في GUST.

- توفير فرص تعليمية مضمونة من اجل استكمال التعليم العالي وذلك للحصول على البكالوريوس في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي.